Ex jugadores del Lister Rossel se volvieron a reencontrar en Linares



En un ambiente de gran camaradería, por octava vez se reunieron el fin de semana recién pasado , los ex futbolistas del recordado Lister Rossel, hoy Deportes Linares, que brillaron en la década de los años 70. Esta vez la cita fue en la localidad de Vara Gruesa donde se hicieron presentes 22 jugadores, cuatro más que el año pasado , provenientes de diferentes puntos del país, especialmente de la Séptima y Octava Regiones.

En esta oportunidad en el almuerzo de camaradería, estuvieron presentes el alcalde Mario Meza y el administrador municipal, John Sancho. El jefe comunal hizo entrega en nombre del municipio y de todos los linarenses de la medalla al mérito deportivo a cada uno de los futbolistas, en reconocimiento a lo que fue su trayectoria de grandes deportistas, felicitando a los ex cracks por haber defendido los colores albirrojos que representan en el fútbol profesional chileno a la provincia de Linares.

En su intervención el alcalde Meza recordó que este grupo de jugadores, pertenecieron a la época dorada del balompié linarense y que dejaron muy en alto el nombre de Linares, por su entrega y prestigio que el dieron a la camiseta albirroja. Agregó que se sentía orgulloso de entregarles una merecida distinción, después de tantos años que han pasado.

CAPITÁN

Por su parte René Parada, quien fuera el capitán de los albirrojos, expresó sus sentimientos de alegría, cuando se juntan como una familia este grupo de jugadores para recordar la gran historia de la institución, que recientemente cumplió 64 años , el 19 de noviembre recién pasado en el fútbol nacional.

Destacó Parada, la labor que realiza Querubín Aravena y su familia, para recibirlos en su casa y hacer factible esta convivencia de gran camaradería.” Esperamos que Dios nos de vida y salud para volver a reencontrarnos el próximo año”, afirmó.

Del mismo modo, se determinó entregar medallas de reconocimiento a los ex dirigentes Nasim Nome y Gustavo Nuche, las que se harán llegar posteriormente.

Finalmente, solicitó a los presentes un minuto de silencio en memoria de algunos jugadores que ya partieron, entre ellos Raúl Grandón, quien falleció recientemente.

OPINIONES

Romeo Arredondo, uno de los grandes defensa que tuvo Linares, quien llegó al encuentro con sus compañeros proveniente desde la ciudad de Molina, dijo que estaba feliz de reunirse con este grupo de futbolistas, que “ nos identificamos con la camiseta albirroja, a la que siempre a pesar de que pasan los años, la llevamos en nuestros corazones”.

Por su parte Luis “Kaiser” Pacheco, linarense quien jugaba de zaguero central, señaló que era muy lindo reencontrarse con este grupo de futbolistas, “que hace más de cuarenta años, representamos a Linares y defendimos con orgullo la camiseta albirroja, cuando al estadio asistían 3 a 4 mil personas y era una verdadera fiesta el fútbol todos los domingos”.

Este año asistieron a la convivencia los futbolistas Juan Ríos, Gastón Parada, Sergio Vergara, Luis Pacheco, Nelson Godoy, Luis Tapia, Romeo Arredondo, Rodolfo Gerli, Gustavo Bueno, Juan López, Francisco Bravo, Juan Manuel Salas, Luis “Chofo” Méndez, Exequiel Chávez, Bernardo Vásquez, Carlos Luarte, Valider Ulloa, Carlos Alberto Pino , René Parada, Ricardo Gerli , Querubín Aravena, quien hace de anfitrión, y el eterno utilero, Luis Gavilán.



