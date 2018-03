Opinión 28-03-2018

Ex ministro Campos y el efímero poder temporal

En relación, al cierre de la cárcel especial de Punta Peuco, destinada a los violadores de los Derechos Humanos durante la dictadura de Pinochet, el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, en un video de 8 minutos revela que: “A horas de la transmisión del mando ¿puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi conciencia y que violenten la Constitución y las leyes?

En el video, distribuido el 18 de marzo, reconoce que se negó a cerrar la cárcel de Punta Peuco dando explicaciones a sus hermanos masones, aunque para mi la masonería es muy respetable y la considero una especial academia del libre pensar, el ex ministro debió dirigirse a todo Chile, ya que su acción violentó el convivir nacional enseñoreándose con una envestidura personal superflua para su gloria o vanagloria, provocando dolor de justicia a muchos o alabanzas de otros tantos que claman impunidad para los genocidas.

Pero lo más sorprendente es que antes de conocerse este video, en una breve entrevista con La Tercera, “él mismo insiste en este punto, yo no he firmado nada ni nadie me ha presentado un borrador de decreto, en relación, al cierre de Punta Peuco”, negando lo que después afirma no querer firmar.

Distintas reacciones han surgido por el motivo de no cierre de Punta Peuco, en especial en la conversación con Cooperativa, la diputada Carmen Hertz comentó: “Todos conocemos lo nefasto que ha sido Campos en su papel de ministro de Justicia, pero el hecho es que estuvo ahí (en su cargo), hasta el último momento siguió de ministro de Justicia y lo único es que Punta Peuco seguirá siendo una cárcel de privilegio para genocidas”.

Lo importante es que no debemos olvidar que en este país nunca ha habido una sanción moral ni política a quienes protegen o envían mensajes apoyados en sofismas, deformando la verdad, para justificar privilegios carcelarios, indultos a violadores de DD.HH. y proteccionismos para eludir la justicia.

Alguien que niega o justifica lo ocurrido en dictadura configura claramente una incitación al odio y es esta la razón de fondo que conduce a un círculo vicioso para que estos desgraciados hechos vuelvan a suceder al relativizar la justicia.

Me pregunto si para el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, las nueve mujeres embarazadas, detenidas, torturadas y después desaparecidas por los agentes de la dictadura ¿violentaron su conciencia o transgredieron la constitución y las leyes, para no firmar el decreto de traslado a una cárcel común a los asesinos como cualquier reo común en Chile?

Es necesario recordarle los nombres de ellas, aunque creo que ni las recuerda o haya escuchado el nombre de ellas:

Ellas son: Cecilia Miguelina Bojanic Abad, detenida el 2 de octubre de 1974 con 5 meses de embarazo, Jaqueline Paulette Droully Juric con 3 meses de embarazo, María Cecilia Labrín Lazo, quien dio a luz a una niña en marzo de 1975, Gloria Lagos Nilsson, embarazada de 3 meses, Nalvia Rosa Mena Alvarado con tres meses de embarazo, Michelle Peña Herreros, con 8 meses de embarazo, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, con 6 meses de embarazo, Elizabeth de las Mercedes Rekas Plaza, con 6 meses de embarazo y Gloria Ximena Delard Cabezas, quien tenía dos hijos de 2 y tres años.

Al leer el desgraciado destino de estas compatriotas nuestras, ustedes querido lectores deberán estar recordando otros tantos casos emblemáticos de personas torturadas, asesinadas o desaparecidas en aquellos tiempos, sin embargo, estos deleznables hechos ocurrieron en cada rincón de Chile que no debemos olvidar y que, de vez en cuando, afloran nuevos casos, ignorados por la gente, para que la justicia cumpla con su cometido sin recelos y tropiezos de nadie.

En el diario Puente Alto al día, N° 3.666 de este 14 de marzo de 2018, aparece el siguiente artículo de don Ricardo Klapp Santa Cruz.

Ministra Cifuentes dicta procesamiento por asesinados en Pirque y por dos estudiantes puentealtinos.

La ministra en visita Marianela Cifuentes, por causa N° 4-2002-N por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, dictó autos de procesamientos en contra de 9 miembros de carabineros y ejército en retiro por secuestros calificados de 11 campesinos de Paine, asesinados en Pirque.

Los asesinados son los siguientes: José Manuel Díaz Inostroza, Francisco Javier Lizama Irarrázaval, Jorge Manuel Pavez Henríquez, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celerino Ortiz Acevedo, Pedro Juan Meneses Brito, Luis Osvaldo González Mondaca, Sanyo Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez, Bautista Segundo Oyarzo Torres y también dictó autos de procesamientos en contra de miembros del ejército por dos casos de secuestros calificados y dos casos de sustracciones de menores de Francisco Eugenio Viera Ovalle y Héctor Enrique Hernández Garcés, ambos estudiantes de enseñanza media de Puente Alto.

Estos autos de procesamiento son un claro ejemplo que aún hay mucho más que hacer por la justicia en pro de las causas de violaciones a los DD.HH., en dictadura y que no deben quedar impunes ni menos que haya cárceles especiales para los victimarios, violentando el derecho de igualdad ante la justicia para todos los chilenos.

Entonces nos encontramos con el efímero poder temporal de una persona que. detrás de un escritorio se cree con el derecho de decidir personalmente según su juicio de valor y no cumplir con la orden de cerrar Punta Peuco, por una autoridad superior ni velar por la justicia como un bien superior de igualdad y promover de este modo la desigualdad e impunidad ante la Constitución y sus leyes.

Esta auto investidura de su efímero poder temporal del ex ministro Campos me recuerda el cuento de “el Rey Desnudo”, de Hans Christian Andersen, cuando mandó a confeccionar un traje según sus deseos de vanagloria, y que sus loadores y alabadores lo engañaron confeccionando un traje “invisible” que sólo verían sus bellos colores y bordados de oro aquellos honrados y limpios de corazón.

Y así posaba el rey desnudo y toda la corte lo elogiaba para demostrar así que eran capaces de ver el traje bajo esa condición, hasta que un niño en su inocencia exclamó:

“Pero si va desnudo”

Y como aquel rey, nuestro reyecito quedó desnudo ante la gente y los valores éticos y morales del imperio de la justicia.

Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista