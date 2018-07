Crónica 05-07-2018

Ex Ministro compartió en el Maule el proceso de evolución energética vivido por nuestro país

Máximo Pacheco presentó libro Evolución Energética en Chile

- Autoridades regionales, estudiantes, directivos y académicos de la Universidad Católica del Maule presenciaron la presentación del libro “Revolución Energética en Chile”, editado por el ex Ministro de energía.

Chile hoy inspira al mundo en materia energética. Actualmente nuestro país ha sido destacado por importantes defensores del medioambiente como Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, además de diarios norteamericanos como el New York Times y Washington Post, quienes situaron a Chile como un ejemplo de transformación energética, luego del avance sostenido en los últimos años en energía renovable no convencional (ERNC), donde por ejemplo se vivió una explosión en la generación de energía solar, la que actualmente representa más del 7% de la generación eléctrica total del país.

Clave en esa gestión fue el ex Ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien lideró la cartera entre los años 2014 y 2016 y que dio cuenta del trabajo realizado en un libro llamado “Revolución Energética en Chile”, el que presentó en la Universidad Católica del Maule (UCM), frente a autoridades regionales, universitarias y estudiantes.

En su exposición el ex Ministro hizo un resumen del escrito, detallando el contexto en el que tuvo el desafío de comenzar a trabajar por darle énfasis al desarrollo de las energías renovables no convencionales.

“El libro no lo hicimos para que estuviera en las librerías en la sección de textos técnicos, lo realizamos para que esté en la sección sociedad, economía, política, ya que narra cómo se realizó esta transformación a partir de un momento, como fue el año 2013 donde la realidad era distinta, donde la gente salía a protestar contra centrales hidroeléctricas”, comenzó señalando el ex ministro.

“Teníamos la noción de que estábamos viviendo una crisis –continuó-, que se caracterizaba por tener los más altos precios en las cuentas eléctricas de América Latina, una enorme desconfianza en el sistema de la institucionalidad ambiental, sumado a una falta de competencia en el sector, donde el Fiscal Nacional Económico señaló que el mercado de la energía en Chile era imperfecto, producto de su concentración, además de un país que tenía un freno en las inversiones”, sostuvo.

Con esa realidad, Máximo Pacheco comentó que la en ese entonces, Presidenta de la República, Michelle Bachelet, les entregó el desafío de construir una agenda de energía, que diera cuenta de las prioridades y los acuerdos que podíamos construir para cambiar este cuadro. “Lo más valioso fue que elaboramos un documento con la participación de todos los actores, empresarios, académicos, funcionarios estatales, dirigentes sociales, de grupos ambientalistas y ecologistas, donde nos pusimos de acuerdo en cuáles eran las prioridades que teníamos y la número uno, fue el rol que debía tener el estado, tras acordar en que el bien común existe, el que debe ser representado por el Estado”, explicó el invitado a la UCM.

El texto “Revolución Energética en Chile”, está dividido en cuatro capítulos, en donde además de la introducción del contexto en el que comenzó el desafío, se detalla el diseño estratégico para el momento en el que se estaba, junto con dar cuenta del modelo participativo en el que se trabajó y por último cómo se generó más competencia y se impulsó la inversión.