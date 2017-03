Policial 04-03-2017

Ex Ministro Isidro Solís: “Sename requiere de una nueva institucionalidad”

Como “triste” calificó el ex – Ministro de Justicia Isidro Solís-de paso en Talca-, todos los hechos que afectan a niños y niñas producidos al interior del Servicio Nacional del Menor, SENAME.

Desde su óptica, la sociedad chilena no ha sido capaz de enfrentar una intervención exitosa, por lo cual cabe avanzar en una nueva institucionalidad “no hemos sido capaces como país de generar en el Sename, en primer lugar, un modelo de intervención que sea exitoso. Lo que ha ocurrido… son hechos extraordinariamente lamentables que, lo que hay que hacer, es investigarlos a fondo para saber si lo que ha existido han sido meros descuidos o, efectivamente conductas que tienen el carácter de delito. Hay que investigarlos, hay que perseguirlos, hay que sancionarlos, pero por sobre todo, lo que hay que hacer de una vez por todas, generar una institucionalidad respecto de esta infancia vulnerada”.

“Queda la sensación de que ha ocurrido un gran fracaso en torno al trato que se le da a niños y niñas que son acogidos en los centros de dependencia del SENAME”, agregó el ex - Secretario de Estado.