Ex ministro Mañalich expuso en comisión que analiza acusación en su contra



A pesar de ir de frente a cualquier dificultad reconozco que hemos y he cometido errores”. Con estas palabras el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich terminó su exposición por vía telemática en la comisión que analiza la acusación constitucional en su contra por infringir gravemente la Constitución al poner el riesgo la vida y la salud de la población, por faltas a la probidad y el ocultamiento de datos, en el marco de la pandemia por Covid-19.

La sesión comenzó con la presentación de la abogada Dafne Guerra, parte de la defensa del exsecretario de Estado, quien señaló la completa improcedencia del libelo, asegurando que sólo se sostiene por razones políticas, que se argumentan con hechos genéricos, sin ser claros en su justificación de la transgresión a las leyes o la Constitución.

En su relato, comentó que, al comienzo de la pandemia, en Chile existían cerca de 21 mil 500 camas en los centros asistenciales, que fueron capaces de aumentar a más de 38 mil, bajo un decreto de unificación de toda la red pública y privada de salud. Con esto, aseguró que se pudo “cumplir a cabalidad” con la demanda, a pesar de que “hubo momentos de mucho estrés”.

Respondiendo a diversas inquietudes planteadas por las y los diputados, el ex ministro Mañalich aseguró que “nunca ocultamos ningún número si al Presidente ni a la opinión pública”, agregando que fue un esfuerzo sistemático por mejorar la calidad de la data y entregar una información diaria, actualizada y verbal.