Política 08-01-2017

Ex Ministro René Cortázar: ”Crece la desconfianza en las instituciones del país”

El ex ministro René Cortázar entregó su visión respecto a los resultados obtenidos por las instituciones públicas y privadas en las ultimas encuestas publicadas por tanto por la Universidad Católica como por Adimark, evaluaciones donde se manifiesta una creciente desconfianza de la ciudadanía en las instituciones del país





“Las instituciones menos confiables para los chilenos son el parlamento y los partidos políticos. Más del 90% de las personas encuestadas confía poco o nada en ellos. Después le siguen, en la desconfianza, el gobierno y los tribunales de justicia, de los cuáles desconfían tres de cada cuatro chilenos”.



“En la última década, todas las instituciones del país, incluyendo las fuerzas armadas, la Iglesia Católica y los medios de comunicación han visto reducida la confianza de la gente a cerca de la mitad de lo que antes tenían”, afirmó.





Consultado acerca de por qué se produce esta situación, respondió que “como el fenómeno tiene lugar en todas las instituciones al mismo tiempo, y no se salva nadie, es difícil echarle la culpa a un sector en particular. Pienso que la razón detrás de estos resultados está en que tenemos una ciudadanía más informada y más exigente en todos las materias. El acceso a internet, la existencia de las redes sociales, la mayor escolaridad, el saber lo que ocurre en otras partes del mundo, la mayor independencia de juicio de las personas, que adhieren menos a las ideologías tradicionales son factores que se suman, para crear un ambiente de mayor exigencia, que se va reforzando hasta producir este ambiente de desconfianza bastante generalizado. Ambiente de desconfianza que se ha visto fortalecido por los fenómenos de colusión y de irregularidades que hemos observado a través de los medios de comunicación y que han afectado a instituciones públicas y privadas en los últimos años”.





“Necesitamos dirigentes, parlamentarios, empresarios y líderes religiosos que hagan de mejor manera sus tareas. Puede que ello no mejore la confianza de inmediato. Pero permite que al país le vaya mejor. Y tarde o temprano puede también influir en las percepciones de una ciudadanía cada vez más exigente y escéptica”, subrayó.

