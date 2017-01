Política 15-01-2017

Ex ministro René Cortázar: “El mayor desafío es mejorar el crecimiento económico y la distribución del ingreso”



La principal diferencia es que algunos creen que el único desafío es como distribuir en forma más igualitaria la torta. Creen que la torta está fija, o que su crecimiento no debiera ser parte de las preocupaciones del gobierno. Otros pensamos que hay asegurar mayor igualdad pero respecto de una torta que debe crecer. Por último, están los que sólo les importa el crecimiento, sin importarles como se reparte”, dijo el ex ministro René Cortázar, refiriéndose a los desafíos que tiene el país en materia económica.

“El gobierno actual se enfocó exclusivamente en avanzar en la igualdad, pero descuidando las medidas para que la torta siga creciendo. Por 25 años la torta había crecido al 5% y durante estos últimos tres años, lo hizo a menos del 2%. El problema es que cuando se crece a menos del 2% el poder adquisitivo de los salarios se duplica cada 60 años. En cambio, cuando se crece al 5% el poder adquisitivo de las remuneraciones se duplica cada 18 años. Por lo tanto, a pesar de que gobierno buscaba mayor igualdad terminó por perjudicar el aumento de los salarios de los trabajadores”, agregó.

Cortázar mencionó también otros aspectos que se vieron afectados por este menor crecimiento, “tales como los recursos del Estado. Las tres palabras favoritas del ministro de Hacienda son: no hay plata. Y tiene razón. No tiene plata. Es por eso que el reajuste para los trabajadores del sector público sólo alcanzó para recuperar la inflación. Fue el reajuste salarial más bajo en muchos años. Es por eso que no hay suficientes recursos para salud y educación”.

El ex ministro insistió en la necesidad de volver a crecer. “Afortunadamente, en sus últimas declaraciones el ministro de Hacienda ha dicho que hay que enfrentar las incertidumbres para que el país vuelva a crecer. Ojalá sea escuchado. Porque hasta ahora la tónica ha sido otra. Descuidar el crecimiento, y con eso el empleo y los salarios. En el Maule hay menos empleos asalariados que hace un año atrás”.