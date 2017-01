Política 22-01-2017

Ex Ministro René Cortázar: ”Pese a los desafíos pendientes, vivimos mejor que nuestros padres”

El ex Ministro René Cortázar señaló su apreciación respecto a la última encuesta de la UC y ADIMARK sobre la situación socioeconómica que viven hoy las familias en comparación a la de sus padres comparando ambas generaciones a una misma edad, encuestas de la cual se concluye que pese a los desafíos pendientes que como sociedad tenemos, mayoritariamente las personas opinaron que su calidad de vida, a una misma edad, es mejor que la sus padres





“Dos de cada tres personas encuestadas declaran que su nivel de ingresos, su trabajo, la calidad de su vivienda y la disponibilidad de tiempo libre son mejores que los de sus padres cuando tenían su misma edad. Incluso dos de cada tres personas estiman que la calidad de su vida familiar es mejor que la de sus padres”, señaló Cortázar.



“Hay un fuerte pesimismo respecto del presente y del futuro cercano, pero lo que la encuesta muestra es que hay un claro reconocimiento del progreso que Chile tuvo en el pasado reciente”, agregó.



El ex Secretario de Estado sostuvo que “básicamente, el país pasó de un ritmo de desarrollo que no llegaba al 2% a uno que superaba en 5%. Se duplicó el dinamismo de la economía chilena. Eso hizo que se crearan más empleos. Eso hizo que pudieran subir los salarios. El salario mínimo era, en 1990, de 80 mil pesos, en plata de hoy. Ese es el que le tocó a nuestros padres. Se ha multiplicado por más de tres veces. Ese es el que nos toca a nosotros. El gasto del Estado en vivienda, salud y educación también ha aumentado en varias veces. Esto fue lo que produjo la diferencia”.





Acerca de la calidad de vida familiar, señaló que “las nuevas generaciones le dan más importancia a la comunicación en la pareja, y desarrollan una relación más horizontal entre hombre y mujer, que la que había en el pasado. El país no sólo progresó en términos económicos, sino también en términos de un mejor equilibrio en la vida familiar”.