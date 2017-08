Nacional 26-08-2017

Ex notera de "Bienvenidos" nuevamente sufre hackeo de sus redes sociales

Pese a que salió a desmentir que era ella quien escribía mensajes suicidas en su Twitter y que habría sufrido un hackeo de su cuenta, Chriss Mc Millan volvió a ser víctima de un ciberataque en la red social.



En un mensaje publicado hoy en la tarde, el supuesto hacker se burla de la ex notera del matinal de Canal 13 "Bienvenidos" y la amenaza. "#ChrissMcMillan Da RT si la quieres ver muerta. No tengo problemas en poner fin a su penosa vida". "Que inocente que eres! Antes que la "SÚPER PDI" de conmigo, ya estarás muerta. Tdoavía piensas que La Reina es tranquila? PD: Hackearte es juego de niños", agrega el tuit con una imagen. La periodista aseguró ayer en el programa de La Red "Hola Chile" que se encontraba bien y que no era la responsable de los mensajes. "No entiendo el nivel de maldad (...) Estoy bien, tengo mis amigos, estoy tranquila viviendo un buen momento", sostuvo. En la misma línea, aseguró que recurriría a la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones para que se encuentre al responsable de los tuits. Esto último lo confirmó en una publicación en su Instagram. "Me usurparon mi identidad, me hicieron pasar por suicida, atemorizaron a mis seres queridos, se rieron de mis momentos difíciles, disfrutaron de las inhumanas respuestas del resto y lo que es aún más grave me amenazaron con buscarme para matarme para lo que ya me estarían siguiendo los pasos", escribió el jueves en la red social.