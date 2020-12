Nacional 27-12-2020

Ex pareja de María Isabel Pavez es el principal sospechoso del femicidio

La Fiscalía pidió la detención de Igor González, ex pareja de María Isabel Pavez, quien es el único sospechoso por el crimen de la joven cuyo cuerpo fue encontrado esta semana en el departamento del acusado.

La fiscal Marjorie Carrillo explicó que la detención se produjo "gracias a todas las diligencias realizadas, las declaraciones tomadas y además el hecho de que el cuerpo fue encontrado sin vida en el domicilio de su ex pareja con el que mantenía una relación sentimental hace siete años".

Por ello, agregó la persecutora, "se solicitó al 14 Juzgado de Garantía que se dictara orden de detención en su contra".

Entre las versiones que se manejan está que la víctima, que se dirigía a una cita, se encontró en el camino con su ex pareja.