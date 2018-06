Política 06-06-2018

Ex presidenta Bachelet y alcaldes Lavín y Jadue se suman a campaña contra los prejuicios de fundación iguales



Bajo el eslogan “Súmate al Orgullo, marcha contra los prejuicios”, Fundación Iguales lanzó una campaña, en conjunto con la agencia Prolam, que busca dar cuenta de alguno de los principales prejuicios a los que se ven expuestas las personas en Chile, más allá de su orientación sexual o su identidad de género. La iniciativa pretende hacer un llamado transversal a la ciudadanía para que sea parte de la marcha que realizará el 23 de junio, con motivo del Día Internacional del Orgullo.

Para esto, se sumaron una decena de personalidades, reconocidas en distintas materias. Entre ellos, está la ex presidenta Michelle Bachelet, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, su par de Recoleta, Daniel Jadue, la concejala de Valparaíso Zuliana Araya, la ex ministra Laura Albornoz; el artista visual Jon Jacobsen, Alexa Soto, modelo y dueña de una peluquería, el coreógrafo Neilas Katinas, Nerea de Ugarte, fundadora de la Rebelión del Cuerpo y la historiadora María José Cumplido.

El presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi, explicó que “Chile es un país lleno de prejuicios, y por eso aprovechamos la Marcha del Orgullo para hacer un llamado a toda la ciudadanía, y no solo a la comunidad LGBTI: todos podemos ser víctimas de una sociedad discriminatoria y prejuiciosa, por eso, vengan con todo su orgullo a marchar el 23 de junio”. Es por esto, que la convocatoria es a que todas las personas que, de una u otra manera, han visto vulnerados sus derechos y han sufrido algún tipo de prejuicio, se sumen a esta marcha.

La marcha se llevará a cabo el sábado 23 de junio, entre plaza Baquedano y plaza Los Héroes y la convocatoria es a partir de las 14 horas.