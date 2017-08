Política 26-08-2017

Ex presidente Lagos propuso potenciar el desarrollo del país en base al trabajo de macro regiones en cohesión territorial

Fortalecer la cohesión territorial del país o lo que llamó “generar macro regiones” para aumentar el desarrollo nacional fue la propuesta que el ex Presidente Ricardo Lagos presentó en el seminario “Mirada al Futuro desde la región”, evento organizado por la Universidad de Talca (UTALCA), la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan) y la Fundación Democracia y Desarrollo.



El ex mandatario realizó una crítica a la constante división territorial que Chile ha tenido y aseguró que el desafío está en agrupar zonas con similares rasgos productivos y geográficos. “El secano costero o la alta cordillera del centro norte del país tienen características, problemas y potencialidades comunes que deben ser asumidas integralmente y no por cada región por separado. Lo mismo ocurre con las cuencas de los ríos que muchas veces se utilizan para demarcar regiones administrativas, pero deben ser tratadas como una unidad. Creo útil que Chile piense en macro regiones con características comunes”, explicó.



Advirtió que, si bien su propuesta involucra congregar territorios, las políticas sectoriales de desarrollo económico, social y ambiental no pueden ser diferenciadas para cada región sino que deben adaptarse a las aptitudes de las zonas donde se implementen.

Al respecto dijo que “las políticas sectoriales espacialmente ciegas, es decir, que se diseñan e implementan sin dar espacio para las diferencias de los distintos lugares, no son neutras en sus efectos e impactos territoriales, pudiendo ser sumamente eficaces en algunos lugares e ineficaces en otros”.



Para Lagos, quien ahora lidera el think tank Piensa en Chile, el desarrollo nacional debe tener un enfoque descentralizador. “En Chile prevalecen grandes brechas territoriales en todo tipo de dimensiones y en casi todos los indicadores de desarrollo socioeconómico. La realidad es que las oportunidades y el bienestar, es decir, el nivel de desarrollo al que puede aspirar cada chilena y cada chileno, depende en buena medida del lugar donde nace y vive. Esto es algo que tiene que cambiar”, expresó.



El ex mandatario planteó cuatro desafíos futuros: dotar a los gobiernos regionales de mayor autonomía en la toma de decisiones; repensar y eventualmente redefinir el rol y las funciones de los ministerios y organismos de carácter nacional sobre el territorio; una ley de financiamiento y responsabilidad fiscal regional y asegurar el trabajo coherente e integrado de macro regiones con aptitudes, oportunidades y riesgos similares.