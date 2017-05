Nacional 07-05-2017

Ex sacerdote Rodrigo Tupper espera dispensa papal para casarse por la iglesia

El ex vicario general del Arzobispado de Santiago dejó el ejercicio del ministerio y hoy se encuentra en pareja.

"Espero que el permiso salga luego, para casarnos primero por el civil y luego por la iglesia", indicó.

Fueron 25 años de sacerdocio y desafíos al interior de la Iglesia Católica, tales como impulsar la canonización del padre Alberto Hurtado y encabezar la Vicaría de la Esperanza Joven, los que quedaron atrás para Rodrigo Tupper. El ahora ex religioso enfrenta una realidad totalmente diferente, en la que pololea con una mujer que conoció hace 10 meses en una cita a ciegas y, además, espera la dispensa del Papa Francisco para casarse. Tras retirarse del ejercicio del ministerio católico, Tupper le pidió a sus amigos que concertaran citas, para así volver a reencontrase con la vida amorosa. "No tenía idea de cómo se hacían las cosas, no sabía cómo no meter las patas. Salí un par de veces, hasta que la conocí a ella. La hermana de una comadre nos juntó (...) Desde que la vi, cuando abrió la puerta de su departamento, lo único que pensé es por qué una mujer así está sola", señaló.

Al ser consultado sobre el proceso que lo autoriza para casarse, indica que "empecé antes de conocerla a ella, hace como un año. Hice la dispensa , porque quería en algún minuto casarme. Cuando le hago la carta al Papa, no tenía idea de nada, ni siquiera estaba saliendo con alguien Sólo tenía la seguridad de que en algún momento iba a llegar. Y la idea de casarme con ella fue rápida. Espero que el permiso salga luego, para casarnos primero por el civil y luego por la iglesia". Para conoce más sobre el presente de Rodrigo Tupper, el paso por el sacerdocio, su visión sobre el estado de la Iglesia Católica chilena y otros, puedes revisar la entrevista publicada en revista Sábado de El Mercurio.