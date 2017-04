Nacional 07-04-2017

Ex super de Pensiones: No hay razones técnicas para que las AFP no administren el 5%

El ex superintendente de Pensiones (2000-2003), Alejandro Ferreiro, manifestó su opinión respecto a que las AFP queden al margen de administrar el 5% extra de cotización. "No hay razones técnicas para no asignarle esta tarea a las AFP", aseguró a Emol luego que ayer el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, asegurara que el borrador del proyecto que que maneja el Gobierno considera una administrador estatal y no el sistema privado. "Las AFP son administradores eficientes de fondos, y si asumieran un porcentaje adicional de las cotizaciones, no cobrarían nada por ello, porque la cotización no va en función del monto de que cotice sino del salario de los trabajadores, entonces sería gratis y han tenido buenas rentabilidades", añadió. El ex ministro de Economía del anterior gobierno de Michelle Bachelet admite que la decisión pasa por un tema político, aunque no descarta que imitar el sistema canadiense, como adelantó el secretario de Estado, sea una buena idea