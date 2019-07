Crónica 31-07-2019

EX Trabajadores de IANSA fueron certificados en instalaciones eléctricas

Los beneficiarios podrán desempeñarse en empresas del rubro de instalaciones eléctricas o de forma independiente.



En una ceremonia realizada en la Gobernación de Linares, 20 ex trabajadores de IANSA, aprobaron el curso: Instalaciones Eléctricas tipo F y G con certificación de SENCE, el cual consiste en realizar instalaciones eléctricas de acuerdo a normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Donde podrán desempeñarse en empresas del rubro de instalaciones eléctricas o de forma independiente en instalaciones: Tipo "F": alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kw de potencia total instalada, sin alimentadores. Tipo "G": de calefacción y fuerza motriz en baja tensión con un máximo de 5 kw de potencia total instalada, sin alimentadores.



La entrega de certificados contó con la participación de la Seremi del Trabajo y Previsión Social del Maule, Pilar Sazo, quien destacó la importancia de la actividad. “Es una certificación que se enmarca en la reconversión laboral de los ex trabajadores de IANSA en Linares. La idea es que facilite la búsqueda de empleo y reduzca el desempleo de larga duración, garantizando que se capaciten no sólo para lo que hay sino para lo que viene”, indicó.



Por su parte la Directora del Sence, Alejandra Harrison, recordó la difícil situación presentada el año pasado con la empresa Iansa : “gracias a la gestión de la Seremi de trabajo Pilar Sazo se logró incorporar a personas que quedaron sin empleo a las capacitaciones y que hoy con el programa Reinvéntate se certifican a los primeros emprendedores y especialistas en el área de electricidad de Iansa ”.