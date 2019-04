Social 09-04-2019

Ex trabajadores de Iansa y Edelma se reconvierten con apoyo del FOSIS

Se trata de un centenar de ex operarios de las malogradas industrias maulinas que hoy son objeto de importantes cursos, asesorías y capacitaciones, además de recibir recursos gubernamentales para la compra de maquinarias e insumos que les permitirán emprender sus nuevos desafíos por cuenta propia



Cumpliendo el compromiso asumido desde el minuto uno por el Gobierno tras el cierre de las plantas Iansa, Pastas Suazo y Edelma en Linares, Curicó y Cauquenes, respectivamente, en el sentido de tender una mano y apoyar concretamente a sus ex empleados que optaron por emprender para crear o potenciar su propio negocio, el FOSIS lleva adelante el Proyecto denominado “Emprendiendo Nuevos Desafíos” al alero de su Programa “Yo Emprendo Semilla - Reconversión”.



Tal como explica el Director Regional del organismo, Alejandro Muñoz, esta iniciativa se aplica “con la finalidad de mitigar el desempleo y brindar apoyo directo a las personas desvinculadas, además de convertirse en una herramienta importante para apoyar su reconversión económica al crear o potenciar un determinado emprendimiento”.



Este proyecto debe culminar en agosto próximo en favor de 49 ex trabajadores de Iansa, 20 de Pastas Suazo y 31 de Edelma, consignando una inversión global de 85 millones de pesos y un aporte individual de 500 mil pesos por cada usuario.



A la fecha se está en etapa de compras con inversión directa para adquirir las maquinarias e insumos priorizados por los usuarios, destacando máquinas y herramientas para rubros tales como jardinería, mecánica automotriz, construcción, estructuras metálicas, limpieza de estufas, venta de leña y carbón.