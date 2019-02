Crónica 07-02-2019

Ex trabajadores Iansa son nuevos emprendedores con apoyo de Sercotec

Recibieron asesoría técnica del Centro de Desarrollo de Negocios y por estos días trabajan para cristalizar sus iniciativas.

En dependencias de la Gobernación de Linares, se desarrolló la ceremonia de Certificación del Programa de Emergencia “Emprende ex Trabajadores de Iansa” – Sercotec.

Con este financiamiento, 26 beneficarios recibieron dos millones 700 mil pesos, que les permitirán materializar el plan de trabajo, en diferentes rubros y poder echar a andar ese sueño del emprendimiento.

El director regional de Sercotec, Gerardo Castillo, felicitó a los beneficiarios y los instó a seguir adelante en este nuevo desafío, ahora al frente de sus propios negocios y aprovechó la oportunidad para reiterar el compromiso del organismo técnico para apoyarlos con profesionales y herramientas formativas en este camino.

Por su parte, el Intendente del Maule, Pablo Milad, presente también en la actividad, reconoció los momentos difíciles ocurridos al conocerse la noticia del cierre de la Planta Iansa, y dijo que “el camino del emprendedor no es fácil, yo he fracasado varias veces, pero aquí no se trata de quedarse en el camino, sino de levantarse y seguir adelante, esa es la invitación que quiero hacerles hoy, junto con agradecerles que hayan confiado en nosotros en momentos muy tristes para Linares y quizás también angustiosos para ustedes, cuando se quedaron sin su fuete de trabajo”.

Uno de los beneficiarios fue el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Planta Iansa, Ciro Tapia, quien agradeció el apoyo de las autoridades y valoró el acompañamiento tanto de Sercotec, como del Centro de Desarrollo de Negocios de Linares, entidad que entregó una especial puesta en valor de cómo manejar esta iniciativas y como abrirse camino en el mundo del emprendimiento.

El Programa “Emprende” Ex Trabajadores de Iansa”, nace una vez producido el cierre de la azucarera en esta capital provincial, para apoyar a los trabajadores afectados, a través de financiamiento de planes de negocios, sin cofinanciamiento por parte del emprendedor.