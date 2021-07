Editorial 10-07-2021

Exámenes médicos

Haciendo énfasis en la necesidad de perfeccionar el texto legal en el debate en particular y en enfocar los esfuerzos en fortalecer la salud pública, la Sala del Senado aprobó por 27 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones, en general, el proyecto que regula los precios de exámenes en las clínicas privadas.



De este modo, la iniciativa volverá a la Comisión de Salud, para su discusión en particular para lo cual se le fijó un período de indicaciones hasta el 30 de julio.







La propuesta señala que el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico realizados ambulatoriamente, de urgencia o electiva, tanto en horario hábil, como inhábil, no podrá ser superior al 50% del valor asignado en el Arancel Modalidad Institucional del Fondo Nacional de Salud (FONASA). Asimismo se establece la obligatoriedad de publicitar estos precios.







Durante el debate quedaron de manifiesto las distintas posturas de los senadores y senadoras respecto al mecanismo de fijación de precios, pues algunos consideraron que tal como estaba redactado el proyecto, era peor el remedio que la enfermedad. Por otro lado, se argumentó que hay bienes públicos, como la salud, que no puede seguir entregada al mercado y se requiere un sistema que garantice los derechos de las personas.