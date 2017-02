Nacional 19-02-2017

Excelente alumno y monitor de confirmación: Así describen sus cercanos al ingeniero que asaltó un banco

Muchos han sido los comentarios y cuestionamientos en torno a Cristián Maldonado, el ingeniero que asaltó un banco ServiEstado este 13 de febrero. Sin embargo, poco se sabe de la vida de este joven de 28 años. Un muy buen alumno, activo católico y aficionado por la escritura, esas son algunas de las características que lo describen. "Tengo muchas ilusiones de ser un buen profesional y ojalá no me convierta en un ingeniero cuadrado, sino que en uno que pueda aportar muchas de las cosas que le hacen falta a este país y, sólo Dios sabe, en el extranjero", este extracto corresponde a un post que el ingeniero que ahora está en prisión preventiva en Santiago Uno, escribió en su blog cuando estaba cursando segundo año de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile. Según detalla La Segunda, Maldonado fue alumno del Instituto Nacional y luego egresó de su carrera con distinción máxima el año 2013, a pesar de que complementaba sus estudios trabajando. El joven hacía clases particulares a alumnos de enseñanza media. Los profesores de su colegio lo recuerdan como un alumno destacado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que llegó a tener tres ayudantías: Diseño de Albañearía Estructural, Diseño Sistémico de Estructuras y Hormigón Estructural. Es por su historial académico que sus compañeros del instituto y de la oficina en que la trabajaba desde hace cinco años, no pueden creer que haya asaltado un banco. "Es difícil relacionar los hechos con la persona que conocemos. Cristián estaba trabajando en un proyecto que se iba a entregar pronto, y justo en esta época nos encontrábamos con bastante carga laboral, por el período de vacaciones", dijo uno de sus compañeros de oficina al medio. No estaba cesante El diario La Segunda explica que el día del incidente, Cristián Maldonado cometió el delito prácticamente a la misma hora en la que debía estar llegando a su oficina para comenzar su jornada laboral. Versión que se contradice con la del ingeniero, debido a que anteriormente había declarado que asaltó el recinto debido a que estaba cesante. Hecho que no coincide con el contrato indefinido que tenía con una oficina de proyectos de construcción en la comuna de Ñuñoa.