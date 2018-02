Crónica 08-02-2018

Exhumarán cuerpo del conocido empresario local Rubén Aillón

Rubén y Andrónico, dos de los seis hijos llevan 4 años luchando para lograr llegar a la verdad. Uno de ellos fue desheredado por “no ser hijo natural” y el segundo por supuestas calumnias.

La historia según el primer hijo cuenta que de un romance entre Patricia y Rubén padre nace él: Rubén Aillón Díaz, sin embargo es reconocido por Hipólito, el futuro esposo de la madre. Años más tarde surgió la intención del empresario turístico de reconocerlo, pero debido a la muerte del legalmente padre, no se pudo, sólo fue posible el cambio de apellido.

En tanto Andrónico, el otro hijo fue criado por Andrónico Aillón y Nora, padres del empresario, quienes fueron los que comenzaron con la famosa empresa familiar “Termas de Quinamávida”. Según antecedentes, Rubén Padre declaró loca a su madre con la intención de intervenir en los bienes, situación que molestó mucho a su hijo, debido al vínculo cercano que mantenía con su abuela-madre. Nunca estuvo de acuerdo y se lo manifestó, así fue como se comenzó a tejer la versión que lo dejó sin herencia. Legalmente tiene que haber una sentencia o un juicio de por medio para que se pueda desheredar, y eso nunca ocurrió, y por ahí va su lucha.

Hace 4 años, luego de la muerte de su padre el 25 de octubre de 2013 comenzaron a exigir lo que aseguran les corresponde. Según afirma Rubén en nombre de ambos, el testamento se hizo 3 meses antes de que muriera, cuando su padre estaba con un cáncer terminal, muy medicado. Por lo que interpretan no era el mejor momento para crear algo tan importante como un testamento.

Rubén Aillón Flores fue un conocido empresario de la zona que amaba la ciudad, calificado de altruista apoyó clubes de fútbol, instituciones e iglesias. Conocido por ser gerente general de las termas, empresa familiar, en la que tomó el liderazgo dentro de los hermanos para dirigirla. Después creó la distribuidora de agua mineral Rari y el Hotel Turismo (actualmente deshabitado).

Hoy, ambos hermanos buscan que se reivindique la herencia “si es que algo queda”, es por eso que este 14 de febrero se volverán a reunir (uno vive en Santiago y el otro en Calama) para exhumar el cuerpo de su padre. No saben si verán a sus otros hermanos, ya que “La situación familiar es un problema que comenzó hace años por las luchas de poder”, sentencia Rubén.