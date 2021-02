Política 02-02-2021

Exigen aclarar razones de retraso en entrega de nuevo Hospital de Curicó



Candidata presidencial DC, Ximena Rincón, y candidata a gobernadora de la Unidad Constituyente, pidieron transparencia en las causas del retraso y claridad en la fecha de inicio de funciones. “Decir que se entregará el 2021 es muy vago. Puede ser el 31 de diciembre de este año y eso, en medio de la pandemia, no es aceptable”, aseguraron



Un oficio al Ministro de Obras Públicas pidiendo aclarar las causas del retraso en la entrega del nuevo Hospital de Curicó, enviaron la Senadora por el Maule y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, DC, Ximena Rincón y la candidata a gobernadora regional de la Unidad Constituyente, Cristina Bravo, quienes sostuvieron que la respuesta que hasta ahora han entregado el Gobierno, de que el centro asistencial se entregará en 2021, es vaga e inaceptable.

“La gente de Curicó lleva una década esperando su nuevo hospital y merece saber qué ocurre realmente con esta obra que, según los plazos originales, debía entrar en funcionamiento en febrero de este año. Ello no ocurrió y el alcalde, Javier Muñoz, pidió explicaciones y la respuesta fue que si o si, se entrega en 2021. Decir que se entregará este año es muy vago. Puede ser el 31 de diciembre de este año y eso, en medio de la pandemia, no es aceptable”, señaló la carta DC a la presidencia.

En este sentido, pidió que OO.PP aclare cuál fue la causa del retraso y qué obras faltarían por realizar y si es necesaria una modificación de contrato. “En este caso, se debe aclarar si esta modificación encuentra tramitada o está en trámite y si cuenta con asignación presupuestaria”, precisó la senadora.

Agregó que también debe darse a conocer la fecha de inicio de estas obras faltantes y cual seria la fecha de término. “Se explicó que el retraso se debía a efectos de la pandemia, por lo que quisiera consultarle si la empresa sufrió algún tipo de paralización por esta causa y de cuantos días fue esta detención de obras”, planteó la legisladora.



OBRAS COMPLEMENTARIAS

Cristina Bravo, candidata a gobernadora regional de la Unidad Constituyente, recalcó que es necesario apurar el tranco y que ello pasa también por temas como las obras complementarias en los accesos al nuevo hospital.

“Necesitamos saber si frente de mal tiempo afectó las obras, en especial el segundo subterráneo. Esto, debido a que el proyecto colector de agua lluvia Choapa-Loa, cuyo estudio finalizó el 2018-2019, financiado por el Gobierno Regional, aún no es priorizado por el Ministerio de Obras Públicas, lo que pone en riesgo esta gigantesca inversiones ¿Cuáles han sido las razones para no priorizar dicho proyecto?”, sostuvo la ex consejera regional.

Finalmente, Cristina Bravo recalcó que en medio de la pandemia y cuando más se necesita una infraestructura de la magnitud de esta construcción, se debe apurar el tranco. “Necesitamos mejorar la gestión pública y transparentar la información para tranquilidad de la ciudadanía”, concluyó