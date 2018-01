Crónica 30-01-2018

Exigen al MOP agilizar mantención de caminos secundarios

Más de 1 año ha pasado desde que varios alcaldes han reclamado por la mantención de caminos rurales. Se estima que unas 20 de las 30 comunas de la Región del Maule, equivalente a unos dos mil quinientos kilómetros de rutas interiores se encuentran en deplorables condiciones.

Lo anterior, se nota cuando son transitadas tanto por automovilistas como ciclistas. Muchos terminan con sus neumáticos reventados.

Como medida de presión, poco antes de las 8 de la mañana de este lunes, los alcaldes de Pelarco Bernardo Vásquez y de Río Claro Américo Guajardo, llegaron hasta el MOP ubicado en Calle Uno Oriente en Talca y, con ayuda de un grupo de vecinos se tomaron las dependencias. No se permitió el ingreso de ningún funcionario hasta tener un pronunciamiento de las autoridades en torno a esta demanda.

Sobre el particular, el alcalde de Pelarco Bernardo Vásquez señaló que “vine como Presidente de la Asociación de Municipalidades, pero todos tenemos los mismos problemas. La mala mantención de los caminos rurales. Promesas incumplidas por Vialidad, así que quise acompañar al alcalde de Río Claro y a sus dirigentes. En todo caso, soy partidario de hacer estas promesas de manera simbólica. Que la gente sepa lo que está sucediendo, sobre todo en un tema tan esencial como es la conectividad. Para nosotros el tener nuestros caminos en buen estado, es fundamental. Es parte del vivir. Vemos que Vialidad no está haciendo la pega. Se judicializó el tema, mientras la Contraloría sigue con sumarios internos. Esperamos que las nuevas autoridades se hagan cargo de esta situación, o si no vamos a seguir haciendo estas mismas protestas”.

La autoridad precisó que hay varios proyectos de mejoramiento de caminos interiores que debían estar listos a fines del año pasado.

Al respecto, el MOP ha insistido en que se ha realizado una labor encomiable expresada en la pavimentación de 800 kilómetros, además de 124 cortafuegos.