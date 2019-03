Social 03-03-2019

Exitosa nueva versión del Festival de la Canción del Río Cauquenes

Unas 7 mil personas llegaron hasta la explanada del río Cauquenes en la ciudad del mismo nombre, para ser parte de una nueva versión del tradicional “Festival del Río” que se desarrolla en esta capital provincial.

Pese a la baja temperatura que por momentos se dejó sentir en el lugar, la gente disfrutó del espectáculo organizado por el municipio y que reunió a grandes figuras como Los Vásquez, José Alfredo Fuentes y la Combo Tortuga.



Combo Tortuga

Una presentación de color y música de la nueva cumbia chilena fue la que ofreció La Combo Tortuga en Cauquenes, donde su vocalista, Manuel “Dunga” Caro, dijeron entre risas que “estuvimso con mucha energía, ya que estar actuando dentro de una garrafa era como estar en nuestra casa. La gente fue de menos a más y rematamos con un broche de oro llenos de alegría, que además pone punto final a nuestras giras del verano.”

Dunga agradeció la invitación y dijo que para los próximos meses se viene una gira por Méxicopara su grupo y el lanzamiento de un nuevo single.

El Alcalde de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz, hizo gala de sus dotes de cantante y se unió a la presentación de José Alfredo Fuentes para compartir una parte del espectáculo del artista nacional.

Minutos más tarde el edil comentó que “fue uno de esos momentos soñados para muchos. Pero más allá de esta humorada, quiero agradecer a toda esa gente que llegó para ser parte de este show. Me pude dar cuenta que había familias completas y gente de otras ciudades que supieron de este evento y llegaron para disfrutar con nosotros”.

El artista adelantó que pronto grabaría su popular tema Te Perdí “en una onda más urbana”; y que esta es “mi forma de colaborar con las nuevas generaciones”.



Cazuela de pava

Luego de su presentación, José Alfredo Fuentes agradeció el cariño del público e indicó que “después de 52 años en rico que la gente te siga acompañando, te siga aplaudiendo, te puedas mantener vigente y te sigan acompañando. Siempre he recibidio el mismo cariño, y no he vuelto a comer una cazuela de pava con chuchoca como la que comí junto a Manolo Galván acá en Cauquenes”.



Los Vásquez

El broche de oro estuvo a cargo del dúo Los Vásquez, quienes pusieron el toque romántico, pero también de la música popular en la noche cauquenina.

Los artistas recordaron que “no es la primera vez que estamos acá. Que rico que se hayan acordado del pop cebolla para compartir. Estamos felices y agradecidos por esta invitación. Agradecidos que la música de los Vásquez traspase los límites de nuestra natal Coyhaique y agradecer nuevamente que nos hayan tenido presentes para este festival”.

Una de las principales características del festival cauquenino es que las canciones en competencia deben ser inéditas, lo que es un factor altamente valorado por el mundo de la cultura en la zona.