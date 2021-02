Social 17-02-2021

Exitosa primera jornada de Adopción de mascotas y Adiestramiento canino en Linares





De las agrupaciones animalistas que participaron se entregaron en adopción más de 50 cachorros y se logró recibir cientos de kilos de alimentos, los que fueron donados por autoridades locales y juntas de vecinos rurales y urbanas





Fomentar la tenencia responsable y la adopción de mascotas, principalmente perritos, fue el principal objetivo de la Primera Jornada de Adopción y Adiestramiento Canino que se realizó en Linares, específicamente en la Alameda. La actividad fue un éxito rotundo dada la cantidad de animales que encontraron un hogar, los cientos de kilos de alimentos que se recolectaron para ser donados y la afluencia de público. Así lo informó el Alcalde, Mario Meza, Vásquez. “Hemos tenido donación de alimentos, jornada de adiestramiento, inscripción para esterilizaciones, se están generando adopciones, hay peluquería canina, hay artesanos que están mostrando y vendiendo sus productos vinculados con el mundo animal. Yo además aprovecho la oportunidad porque esto va de la mano de la Veterinaria Municipal y la tenencia responsable, la adopción y la cuarta patita de esta historia es la esterilización masiva que tenemos que hacer a contar de fines del mes de marzo, para una cantidad importante de animales, perros y gatos en la ciudad. Infórmense en www.corporacionlinares.cl/unamigodeporvida. Ahí ustedes podrán generar información, no solamente levantar información de su perro, de su gato, de la especie, de la raza, de la ubicación, del estado en que está, para generar adopción, sino también para buscar a perros que se hayan extraviados. Este link de la corporación municipal de Linares nos va a permitir generar un trabajo mucho más articulado con las organizaciones, con los amantes de los perros. Estamos felices en esta jornada y ojalá, en un tiempo no muy lejano, podamos generar esta actividad mensualmente el último viernes de cada mes. Eso depende de cómo vayamos trabajando de aquí hasta que tengamos la Veterinaria Municipal una vez lanzada”, explicó el jefe comunal.

Asimismo, el Administrador Municipal, John Sancho se mostró conforme con la realización de este evento. “Nuestro compromiso no sólo radicó en la creación de la Veterinaria Municipal. Recogiendo la inquietud de las personas y comunidades tenemos mucho que avanzar en materia de tenencia responsable de animales y la adopción de mascotas. Felicitar a cada una de las personas que se han acercado hoy día, felicitar a cada una de las personas que de manera lúdica entendieron este desafío de venir a aportar, al concejal Fabio Vargas, al alcalde que de manera personal vino a aportar hoy día, de la iniciativa de recoger animalitos y trabajar por ellos, así que gracias a cada uno de los que están hoy día. Hay que entender que estos problemas de sociedad que hay que resolverlos, tenemos más de cien kilos de alimentos que se han ido recibiendo por el aporte de cada una de las personas. Esta iniciativa la vamos a repetir las veces que sea necesario para poder ir trabajando con nuestros animales que más lo necesitan”, indicó la autoridad.



Organizaciones Animalistas



La Jornada contó con la participación de agrupaciones animalistas, entre ellas la Protectora de Animales que lidera Herminia Gajardo. “Me parece excelente que haya sido así, porque esto demuestra que la buena organización y difusión que existe de la Municipalidad y además que se nota también el interés de las personas de la tenencia responsable de sus mascotas, así que ha sido un éxito rotundo y esperamos que siga siendo así. La gente se ha interesado mucho en la esterilización de sus mascotas, hemos entregado varios perritos ya en adopción, con todas las garantías que les podamos dar nosotros, así que súper contentos y agradecidos de la Ilustre Municipalidad que nos apoya, nosotros nos sentimos súper respaldados por el Municipio en la causa que significa el animalito”, detalló la dirigente. Por su parte Prisicila Jaque, Vocera del Movimiento Ciudadano Naranja explicó lo que significó para ellos. “Bueno el Movimiento Ciudadanos por los Animales estamos muy contentos de participar en estas jornadas que son muy buenas para la ciudad, así podemos disminuir un poco lo que es la sobrepoblación canina y además erradicar lo que es el abandono animal y crear más conciencia y sensibilización de lo que es abandono. Hoy día quisimos en esta jornada colorear lo que es todo naranja, que es el color de la protección animal y vamos a estar siempre abiertos como movimiento ciudadano a apoyar estas actividades que van en beneficio de todos los animales, así que nada, nos pareció increíble poder participar de esto", dijo la joven dirigente animalista de la provincia de Linares.