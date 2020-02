Social 07-02-2020

Exitoso cierre de las escuelas de verano en Longaví



Más de 200 niños participaron en las 5 escuelas de verano que propició el municipio local con apoyo de Mideso.

Emocionados y muy contentos estaban los más de 200 niños que participaron en la finalización de las escuelas de verano, los alumnos principalmente de sectores rurales, disfrutaron de una tarde de sol y piscina, con mucha entretención y juegos, y además que contó con la presencia de la máxima autoridad comunal, Cristian Menchaca Pinochet, que quiso conocer in situ las experiencias de los niños en estas entretenidas escuelas, “Sabemos que hay más niños en todos los rincones de nuestra comuna, pero nosotros abrimos las puertas a todos los que quieran participar, y ves que los niños y sus papás son gente de mucho esfuerzo, que son temporeros y que han podido ejercer su labores de trabajo en el mundo de la fruta, gracias a que tienen estas escuelas donde pueden dejar a sus hijos, y que se entretengan, y no es solo un problema laboral para los papás, sino que también es un tema de integridad de los niños, que tengan verano, que lo disfruten”

El Alcalde, agregó, que es fundamental para cualquier niño que tengan las mismas oportunidades, que tengan verano y entretención, y eso es lo que busca este programa social, “Lo que buscamos es que hayan estas oportunidades de veraneo, una oportunidad laboral para los papás y una oportunidad donde crezcamos todos con una justicia de tener las mismas oportunidades”.

Juan Vilches, alumno de la escuela de Los Cristales, señaló que esta experiencia, “Es muy buena, para divertirse y no quedarse en la casa, hemos ido a las piscinas y al cine, también tuvimos competencias con las otras escuelas, así que feliz de estar acá”.

Finalmente, Araceli, alumna de la escuela de verano, comentó que, “Me encanto ir al cine, porque fue mi primera vez, y pude ver la película Frozen 2, y también me gustó mucho porque conocí otras compañera y pudimos competir con las otras escuelas”.