Crónica 01-03-2019

Exitoso seminario APEC se realizó por primera vez en Talca

El Intendente Pablo Milad lideró la primera jornada del seminario “Innovaciones tecnológicas de las economías APEC para la evaluación y protección de los ecosistemas forestales”, que se realizará hasta mañana 27 de febrero.



La máxima autoridad regional, señaló “me siento muy orgulloso de que por primera vez se haga en la región un seminario de la APEC, donde hoy somos líderes en el rubro forestal del país y por eso tenemos que tener una vinculación con la innovación y una visión vanguardista de lo que es la preservación y el cuidado del ecosistema que rodea los árboles y lo que es la prevención de incendios, porque no somos inmunes a estos incendios, ya tenemos la experiencia devastadora de casi 280 mil hectáreas quemadas. Yo creo que todos los seminarios y todas las actividades que sean a un aporte a este rubro tan importante para nuestra región van a ser una contribución al futuro”.



Este seminario abarca todo el ámbito de acción forestal (incendios forestales, áreas silvestres protegidas, fiscalización, cuantificación e inventario, etc.), y es abierto a la comunidad. Lo anterior con el propósito de aprovechar al máximo la visita de expertos internacionales al país y acercar a la ciudadanía al foro APEC.



Carolina Torres, Seremi de Agricultura, añadió “estamos muy contentos de que en esta región se desarrollé este seminario de tan alto nivel, con expertos nacionales e internacionales. Para nosotros el año 2017 fue un año muy fuerte y por eso el Presidente Piñera, el Intendente Milad en conjunto con el Ministro de Agricultura han estado en terreno y han visto como esta región ha sido afectada y por eso para nosotros es importante aprender y que este seminario nos traiga y nos muestre las nuevas tecnologías a nivel mundial que se están utilizando para cuidar este ecosistema forestal que es tan importante en esta región”.



En el Seminario participarán al menos 100 asistentes más expositores de Australia, Estados Unidos y Perú; además de representantes de CONAF, INFOR, universidades nacionales y empresas forestales.



Por último, Marcelo Mena, Director Regional de CONAF, acotó “todo lo que es innovación tecnológica viene a reforzar lo que es la prospección, el monitoreo y el control forestal. Nuestros recursos vegetacionales hoy en día, especialmente en el país y en la región no tanto, la principal causa de pérdida de recursos forestales, ya sea en plantaciones forestales o en recursos nativos son los incendios forestales”.