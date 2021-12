Deportes 29-12-2021

Exitoso Torneo de Beach Volley organizado por la Red Extraescolar de Linares

A pesar de la alta temperatura, en la comuna de Linares se realizó el campeonato de Beach Volley Sub 18, evento que fue organizado por la Red Extraescolar Daem de la comuna, en la arena blanca del polideportivo Tucapel Bustamante Lastra.

Quien estuvo a cargo de este torneo fue el coach de Beach e Indor Volley Liber Dali Hernández: “quedamos muy conformes con este campeonato en categoría sub 18. Hubo un excelente nivel de competencia que estaba programada para cerrar el año deportivo. Esta disciplina se está masificando cada día, en los varones y sin duda gracias a los primos Grimalt, que son grandes exponentes de esta disciplina deportiva”.

“Vamos a seguir con los talleres para que los chicos se puedan motivar en la práctica del Beach Volley. En el mes de enero tenemos planificado hacer el Beach Mixto y luego en Damas. Contamos con una excelente cancha de arena que no se calienta, mantiene la temperatura y los chicos se están acostumbrando a esta superficie. Este deporte es fundamental en esta época de verano. Nosotros estamos entregando conocimientos en este deporte con los talleres los días lunes, miércoles y viernes de 15: 00 a 16 :00 horas y queremos ampliarlo en la mañana de 09:00 a 11:00 de la mañana el próximo mes”, afirmó.

LOS REYES DE LA ARENA

Las duplas dieron lo mejor en una tremenda exhibición deportiva , superando todas las expectativas . El edil Mario Meza destacó el gran nivel que mostraron los jugadores en la arena.

Meza, realizó además un llamado a la comunidad linarense a participar las actividades programadas por la Red Extraescolar Daem Linares.

En la oportunidad hubo distinciones individuales:

Mejor Jugador: Ricardo Bravo

Mejor Defensa: Joaquín Ávila

Mejor Ataque: Matías Marchant

Lugares

4 Lugar: Vicente Cuevas – Miguel Cerda

3 Lugar: Joaquín Ávila - Eduardo González

2 Lugar: Patricio Briones – Vicente Parada

1 Lugar: Ricardo Bravo – Matías Marchant



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo