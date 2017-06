Nacional 15-06-2017

Exorcismos, fantasmas y casas embrujadas: Así es "La hermandad", el programa sobre hechos paranormales de CHV

El espacio, conducido por Julio César Rodríguez, debutará el próximo martes 20 de junio a las 22:30 horas. "Este es un programa de casos paranormales, pero que entra al público por medio de los misterios, no del terror ni del miedo", asegura el conductor.

"Cada vez que hablo de esto, el diablo se enfurece", esa fue la advertencia que recibió el equipo de producción del programa "La hermandad" por parte de uno de los pocos sacerdotes que realizan exorcismos en Chile. El aviso no fue en vano, ya que terminada la entrevista fueron víctimas de extraños sucesos. Así lo revela a Emol Carlos Valencia, productor ejecutivo de la nueva apuesta de Chilevisión y que el próximo martes 20 de junio a las 22:30 horas debuta en la televisión. "Es un programa de investigación periodística de sucesos paranormales", explica. Según cuenta Valencia, la idea del programa es buscar casos con este tipo de fenómenos y tratarlos de manera racional. Es por eso que no sólo los mostrarán, sino que acudirán a expertos en el área para poder llegar a conclusiones. "Yo antes era incrédulo", afirma.

La hermandad" cuenta con Julio César Rodríguez como conductor, quien estará acompañado por cuatro especialistas en casos paranormales: Hugo Zepeda, Cristián Contreras Radovic, Vanessa Daroch y Álvaro Santi. "Entre los cinco vamos analizando, entregando información, contando experiencia y discutiendo si estos temas pueden o no pueden ser. Estamos abriendo una puerta a discutir a lo que a veces la razón no tiene respuesta", explica por su parte Rodríguez.