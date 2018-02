Opinión 03-02-2018

Expedición Ruta de los Sueños: El ambicioso proyecto que invita a cumplir todas las metas

En marzo, Hernán Leal comenzará una nueva aventura, pero esta vez la meta no será la cima de una montaña, sino que comenzará una travesía que lo llevará a las escuelas más recónditas de Chile en la que él ha denominado Expedición Ruta de los Sueños.



“La invitación es a soñar, a nunca dejar de soñar”, comenta Hernán Leal, muy motivado por el nuevo proyecto que está próximo a comenzar. El empresario chileno, que ha logrado escalar recientemente las “7 Summits”, que contempla las siete cumbres más altas de cada continente más los dos polos, sabe que la travesía que iniciará en marzo no es fácil.



Con su equipo de trabajo se ha propuesto trazar una ruta que lo llevará a diferentes escuelas del país, en destinos como Cabo de Hornos, General Lagos o la isla Robinson Crusoe. Y es que no se trata de cualquier centro educacional, sino que han escogido lugares recónditos, donde el acceso es complejo o limitado incluso para los mismo niños que estudian día a día en el lugar.



Pero ¿cuál es el objetivo de emprender este viaje? “Queremos invitar a los niños, sus familias y profesores a soñar, y lo más importante, a creer que los sueños se pueden cumplir si somos disciplinados y concretos”, explica Leal. De esta manera, el empresario montañista busca llevar un mensaje motivacional a cientos de niños que habitan en zonas lejanas y que cada día emprenden una aventura nueva para llegar a su escuela o colegio.



Así el proyecto empezará buscando el establecimiento más austral y el que esté situado más al norte de nuestro país. Tal es el caso de la Escuela Internado de Visviri, que se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y que para ir a estudiar la mayoría de sus alumnos que están internados se trasladan de pueblo en pueblo, incluso cruzando algunos pasos fronterizos entre Chile y Bolivia que no están habilitados.



“Expedición Ruta de los Sueños” se inicia en marzo de 2018 y es por esto que invita a que sean los mismos colegios los que se inscriban en la página web para postular y ser parte de este proyecto.



Quienes deseen participar lo pueden realizar a través de www.rutadelossuenos.com, ingresar la institución educacional, explicar por qué consideran que deben estar en la “Expedición Ruta de los Sueños” y comentar qué tan alejados están o la dificultad de acceso para llegar al colegio.



De esta forma, Hernán Leal definirá la ruta de este nuevo proyecto para ir visitando distintas locaciones y realizar una charla a los alumnos y comunidad, además de contarles de su vida como montañista y cómo desde su infancia en Osorno, él ha logrado concretar sueños que parecían imposibles.