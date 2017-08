Crónica 31-08-2017

Experta en alergias alimentarias: "Los casos han aumentado, pero también hay un sobrediagnóstico"

Un nuevo estudio dado a conocer la semana pasada en Estados Unidos, reveló que los casos de reacciones alérgicas severas a los alimentos han aumentado un 400% en ese país durante los últimos 10 años.

Asimismo, la investigación arrojó que la lista de productos que más comúnmente las provocan, está encabezada por el maní, las nueces y las semillas, seguidas por el huevo, los mariscos y la leche. Según Robin Gelburd, presidente de FAIR Health -la entidad que realizó el estudio-, las alergias alimentarias se han transformado en un "creciente problema de salud pública", sobre todo si se considera que una reacción alérgica severa puede provocar serios daños en el organismo e incluso la muerte. Bien los sabe Amy May Shead, una mujer británica que en 2014 sufrió una terrible reacción anafiláctica, luego de probar un plato de pollo con arroz en un restaurante de Budapest, Hungría.

Amy sabía que era alérgica a las nueces y así se lo hizo saber al administrador del local. Sin embargo, le bastó solo con una cucharada para comenzar a sentirse mal.

La mujer de inmediato se inyectó dos dosis de epinefrina para frenar la reacción, pero no fueron suficientes: estuvo sin oxígeno durante seis minutos y quedó en coma con un severo daño cerebral, que hoy la tiene postrada en una silla de ruedas. Bernardita Romero, gastroenteróloga especialista en alergias alimentarias de Clínica Universidad de Los Andes, coincide en lo revelado por el estudio estadounidense, en cuanto a que los casos han aumentado en la última década, pero aclara que también se ha dado mucho el fenómeno del sobrediagnóstico.

"Es verdad que las alergias han aumentado sobre todo en los últimos 10 años, pero yo creo que hay un sobrediagnóstico. Yo lo veo mucho con mis pacientes de pediatría, que me llegan derivados de otros médicos y la verdad es que muchos de ellos están sobrediagnosticados. Es decir, cosas que antes eran triviales, ahora los pediatras están diciendo que son alergias", afirma la gastroenteróloga.

La experta cuenta que ha tenido que atender a pacientes que sufren de cólicos o reflujo fisiológico, que atribuyen a alergias alimentarias y, para solucionarlos, siguen dietas muy restrictivas que los tienen al borde de la desnutrición.

"Hay veces que efectivamente tienen alergias, pero no es necesario ser tan restrictivo, y otras veces que ni siquiera tienen alergia y están con unas dietas espantosas", cuenta. Las razones detrás del explosivo aumento Bernardita Romero señala que existen varias teorías que intentan explicar por qué en los últimos 10 años los casos de alergias alimentarias han aumentado tan explosivamente. "Durante los últimos 50 años han disminuido drásticamente las enfermedades infecto-contagiosas, y han aumentado mucho las inflamatorias y autoinmunes", cuenta la especialista. Esto se debe -agrega- a que con el paso del tiempo, las personas cada vez tienen menos contacto con bacterias, lo que hace que el sistema inmune tenga "menos trabajo" y se desvíe atacando al propio organismo.

Los alimentos cada vez más procesados, también tienen su responsabilidad en esto. "Se piensa que esos alimentos, al cambiar la conformación de las proteínas, etc., pueden ser más permeables, más alergénicos o inducir una distinta respuesta del sistema inmune", dice Romero. El cambio en la dieta de las personas es otro factor que ha influido en el aumento de los casos de alergias alimentarias. "Ahora consumimos muchos más productos refinados, muchos más carbohidratos, grasas tenemos una dieta baja en fibra, baja en vitamina D. Y todas esas cosas de alguna u otro manera también intervienen en la regulación del sistema inmune y fomentan la producción de alergias", sostiene la gastroenteróloga.

Los siete alimentos más alergénicos Bernardita Romero explica que son siete los alimentos más reconocidos por provocar alergias: 1.- Leche 2.- Huevo 3.- Soya 4.- Mariscos 5.- Pescados 6.- Trigo 7.- Frutos secos Estos productos pueden gatillar dos tipos de reacciones alérgicas: las inmediatas y las tardías. Estas últimas son las que habitualmente se manifiestan con dolor de estómago y cambios en las deposiciones (diarrea), se tratan a largo plazo y no son de urgencia.

Las inmediatas, en tanto, son las que pueden derivar en crisis anafilácticas como la que afectó a Amy May Shead. "Se trata de reacciones rápidas, graves, que pueden comenzar con compromiso cutáneo y aumento de volumen de las mucosas, y pueden derivar en compromiso respiratorio, falta de aire, sensación de opresión en el pecho, ruido, taquicardia, etc.", describe la gastroenteróloga.

¿Qué hacer en caso de sufrir una de ellas? 1.- Retirar el alérgeno. Si la persona aún tiene comida en la boca, debe expulsarla de inmediato. No se debe inducir el vómito.

2.- Llamar rápidamente a un servicio de urgencia, ya que por lo general se trata de crisis que son graves y no pueden ser tratadas de forma ambulatoria. 3.- Si la persona conoce de su alergia y cuenta con inyecciones de epinefrina, administrársela lo más rápido posible. 4.- Despejar el lugar donde se encuentra el paciente y aflojarle la ropa para que pueda respirar mejor. 5.- Si está con vómitos, recostarlo de lado para que no se ahogue. Si no está con vómitos, ubicarlo de espalda y con los pies en alto para mejorar la circulación. "Cuando son reacciones anafilácticas graves, necesitan apoyo, necesitan epinefrina o adrenalina, necesitan broncodilatadores para sacarlas del paso. Las crisis anafilácticas no se pasan solas", advierte Bernardita Romero.