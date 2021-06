Social 10-06-2021

Experta en educación advierte sobre los efectos de la pandemia en el uso del vocabulario y la escritura



Al respecto, la asesora curricular del Proyecto de Formación Inicial Docente (FID) de la Universidad Católica del Maule, Omaira Golcheidt, entregó recomendaciones para enriquecer el lenguaje y los manuscritos a través de acciones simples como incentivar la lectura, dar espacio a la investigación y que las familias participen en el proceso educativo.

A más de un año del inicio de la pandemia del Coronavirus, son diversos los aspectos en la educación que han ido cambiando. Uno de estos, es la enseñanza- aprendizaje online.

En este sentido, la utilización de nuevas palabras para enriquecer el vocabulario, se ha visto limitada por el confinamiento, ya que existe una débil interacción social, además los estudiantes se comunican solo de manera presencial la mayor parte del tiempo con los integrantes de la familia.

“Esas limitaciones que se dan dentro del hogar con la modalidad online. Hola ¿comiste? ¿te levantaste? ¿terminaste? Entonces, aquello, no nos está invitando a enriquecer el vocabulario y eso es algo muy grave que se está generando”, comentó Omaira Golcheidt, doctora en Ciencias de la Educación y asesora curricular del Proyecto de Formación Inicial Docente (FID) de la Universidad Católica del Maule.

Al respecto, Golcheidt también advirtió que la situación no solo afecta a los estudiantes, sino a todas las personas que están en modalidad de teletrabajo o que se ven imposibilitadas de realizar otras actividades sociales que realizaban habitualmente previo a la pandemia.

“Estamos perdiendo la comunicación fluida y la comunicación efectiva. Por lo tanto, esta nueva figura de los profesores, como “tutores influencer”, deben incorporar nuevos elementos para mejorar estos aspectos”, aseguró.

La académica se refirió, además, al ámbito de la escritura, ya que también ha sido afectada por el aumento en el uso de los aparatos tecnológicos como el computador, tablets, teléfonos, entre otros dispositivos.

“Cuándo vas a escribir en tu libreta o agenda diaria, ves el cambio que ha dado tu letra. La forma de la escritura que tenías antes en el 2019 era totalmente distinta a la de ahora. ¿Por qué? porque solamente utilizas el teclado. En mi caso, durante este tiempo me obligué a escribir y cuando creo que es necesario, escribo en el teclado”, agregó Golcheidt.

En este sentido, la experta en educación, mencionó algunas de las estrategias para implementar en los estudiantes la escritura.

“Por ejemplo, decirle al estudiante escríbeme un poema y entonces en vez de transcribir ese poema en Microsoft Word, escríbelo en tu cuaderno, agrégale dibujos, imágenes que creas que son alusivas al tema. Le tomas una fotografía y luego lo subes y lo mostramos en la clase. Esa es una forma de incentivar y ayudar al estudiante a no perder ese aspecto. También puede escribir artículos de la contingencia. Eso también lleva a que los estudiantes puedan tener una mayor creatividad, puedan intercambiar ideas con los grupos colaborativos que tienen a través de las redes sociales”, aseguró.

Ampliar el vocabulario

Existen diversas estrategias para lograr enriquecer el vocabulario de los estudiantes y que puedan conocer nuevas palabras y sus significados.

“Ponerlos a leer un libro, a través de la lectura se enriquece el vocabulario. Estimular al estudiante a que haga redacción de artículos, ya que eso es parte de los elementos propios de una educación online en la que tienes que estimular al estudiante a que sea investigador, autónomo y creativo. Una parte de la creatividad es que ellos hagan las llamadas investigaciones o producciones intelectuales que es la redacción de artículos y para potenciar esa redacción de artículos, evidentemente el estudiante debe mantener una lectura continua en una investigación y al estar así, enriquece su vocabulario. Puede establecer una mejor comunicación con su familia y buscar las nuevas palabras que existen tanto en el ámbito de la educación como en las disciplinas que a él le interesen”, aseguró la experta.

Para las familias también existen recomendaciones, debido al rol educativo que también cumplen durante este tiempo de cuarentena en el hogar.

“Lo ideal es trabajar en conjunto como familia. Escuchar podcast, buscar libros digitales, los llamados audiolibros e investigar, preguntarse entre sí, porque ahora los jóvenes tienen mucha terminología, conocen más que nosotros que a veces estamos muy inmersos en el mundo del teletrabajo”, agregó.