Social 21-04-2019

Experta entrega opciones saludables para la llegada del conejito

La nutricionista María Fernanda Aguilar, académica de la Universidad Católica del Maule, entregó consejos para disminuir el consumo de chocolate durante la Pascua de Resurrección.



Se imagina usted poder reemplazar el tradicional huevo de chocolate por opciones más saludables, pero igual de entretenidas. A esto hacen un llamado expertos en el área de nutrición, quienes recalcan la necesidad de controlar la ingesta de azúcar durante esta época, que los niños y niñas esperan ansiosos la Pascua de Resurrección para recibir sus tradicionales chocolates.



La cantidad recomendada es no más de cuatro huevos de chocolate macizos, en teoría, y si se consume esta cantidad diaria, los niños no deberían ingerir más azúcar durante el día. Pero en la práctica llevar a cabo esta recomendación resulta difícil, más aún cuando las góndolas de los supermercados ofrecen variadas opciones para los más pequeños.



María Fernanda Aguilar, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica del Maule sede Curicó, propone diferentes opciones saludables, que pueden suplir el tan anhelado huevo de chocolate y hacer que la llegada del conejito sea saludable.



Una de ellas es prepararlos en casa con recetas fáciles, en las cuales además se pueden incorporar a los niños y se convierte en un panorama ideal para los días feriados. “Se pueden hornear galletas de avena, ocupando moldes con motivos de pascua y decorarlas con diseños coloridos, otra excelente alternativa es cocer huevos duros y pintar su cáscara con los niños, de esta forma se entretienen, para luego comérselos”, comentó.



A lo anterior se suma la alternativa de comprar en el mercado huevos de plásticos y rellenarlos con figuras o stickers, con la finalidad de disminuir la cantidad de huevos de chocolate consumidos y tengan una opción de juego.



Evitar el chocolate blanco



La obesidad infantil se instauró en nuestro país como un problema de salud pública, el último mapa nutricional entregado por la Junaeb el año 2018, detalla que 1 de cada 4 niños se encuentra con obesidad. “Es fundamental que pongamos un freno a esta situación y trabajemos en revertir dichas cifras. Cuánto pueda incrementar de peso cada niño en estas fechas es muy variable y depende mucho de la actividad física que el niño realice diariamente, de todas formas, la ingesta de huevos de chocolate debe ser controlada y fraccionada por los padres de tal forma moderar su consumo”, detalló la nutricionista.



La primera recomendación siempre es leer el etiquetado nutricional para conocer el aporte de azúcar y grasas saturadas que contiene el alimento y preferir idealmente aquellos productos que contengan una alta cantidad de cacao, por sobre el 65%, ya que a mayor porcentaje aumenta su contenido de antioxidantes.



Otro de los tips que entrega la especialista es que se debe evitar consumir los huevos de chocolate blanco, ya que no contienen cacao, por tanto no poseen propiedades antioxidantes y su aporte de azúcar y grasas saturadas es mayor.