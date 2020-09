Social 29-09-2020

Experta llama a evitar patologizar el regreso a clases



Es probable que niños y adolescentes presenten algunos desajustes en su conducta debido a que estudiar en casa ya era una rutina. Carolina Daneck, académica de Psicología de la Universidad Católica del Maule, sugierió no hacer diagnósticos apresurados de hiperactividad o déficit de atención.

El regreso a clases es inminente, al menos en la comuna de Pelarco, la primera de la Región del Maule en anunciar la reapertura de sus seis liceos para más de 900 estudiantes.

Si bien, el retorno será parcializado y, en un primer momento involucrará a los alumnos de octavo básico, lo cierto es que constituirá un cambio en la rutina de los niños y jóvenes que completaron seis meses estudiando desde sus casas.

En ese sentido, la académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Maule (UCM), Carolina Daneck, hizo un llamado a “no patologizar el regreso”, esto porque “podemos encontrar niños inquietos, nos va a costar mucho impedir el contacto físico porque han extrañado a sus compañeros y a sus espacios de juego. En un inicio, es probable que encontremos muchas más respuestas conductuales, niños más disruptivos que se muevan más o que tengan comportamientos que cueste ajustar un poco”, dijo.

Daneck explicó que se debe tener especial cuidado con quienes hicieron la transición de kínder a primero básico, pues la forma de enseñanza en preescolar y en la que deben comportarse en el aula cambia considerablemente en la básica. “Ya iba a ser un proceso difícil el adaptarse en marzo y lo vivieron solo un par de semanas y ahora empiezan de nuevo la readaptación. Pasan de kínder a primero y ahora de la casa a primero”, puntualizó.

Por lo anterior, la experta considera que hacer un diagnóstico prematuro de, por ejemplo, déficit atencional o hiperactividad, no es recomendable y es tajante al decir que “no haría ningún diagnóstico antes de los seis meses” luego del retorno.

Hablar con los niños

Daneck explicó que, para los menores de 14 años, las rutinas son muy importantes y es por ello que los padres deben anticiparles lo que ocurrirá cuando retomen las clases en los colegios, no solo en lo que implicará salir de las casas sino en los elementos nuevos que se encuentren en las instituciones como demarcaciones, separaciones y nuevos rituales.

“Nosotros como adultos les podemos ir contándoles cómo será ese proceso, pero es muy importante que lo hagamos según las disposiciones que existen, es decir, debemos informarnos sobre las decisiones que han tomado las autoridades para este regreso, conocer exactamente, por ejemplo, cómo van a cambiar las salas para que entreguemos información fidedigna y concreta”, expresó.

Para los más pequeños, recomendó abordar las instrucciones que deben seguir de forma lúdica y en un lenguaje adaptado a cada edad “sin extremar los resultados de poder enfermar o, en el fondo, sin asustarlos. Enseñarles la importancia de cuidarse y poner muy en claro que, cuando nos cuidamos a nosotros mismos, estamos cuidando a los demás, a los compañeritos, a los papás, a las tías”, indicó.

Para Daneck se debe normalizar e incorporar como una rutina el uso de mascarilla, el alcohol gel y el lavado frecuente de manos. “La orden, por ejemplo, de ponerse la mascarilla, no sirve de mucho si los niños no entender el porqué de ello”, expuso.

La académica también propuso algunas dinámicas para fomentar la incorporación de esas prácticas, como, por ejemplo, pintar las mascarillas o destinar una mascarilla para cada día; hacer dibujos para explicar cómo usarlas correctamente y para mostrar las consecuencias de no hacerlo sin llegar a causar miedo.