Social 06-03-2020

Experta llama a la calma ante aparición de Covid-19 en Chile

La enfermera de la UCM instó a la población a vacunarse contra la influenza para facilita el diagnóstico de este nuevo virus.



La llegada del coronavirus a Chile era cuestión de tiempo y durante este martes fue confirmado el primer caso en un paciente maulino ¿Qué tan grave es esta situación? Carol Valenzuela, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule (UCM) hace un llamado a la calma y a no sobre reaccionar ante este nuevo escenario.

“No es necesario asustarse, es una situación que se está manejando bien, hay que mantener la calma. No hay vacuna en este momento contra el coronavirus, pero mantener las medidas básicas de higiene como el correcto lavado de manos, evitar los grupos con muchas personas; taparse con el antebrazo o con un pañuelo desechable al toser o estornudar, disminuye el riesgo de contagio”, explicó la académica de la UCM.

Valenzuela, experta en epidemiología del plantel, indicó que es clave vacunarse contra la influenza para facilitar el diagnóstico del Covid-19. “El hecho de vacunarnos hace que nuestro sistema inmunológico esté activo y se pueda descartar la posibilidad de tener una influenza común y, por tanto, ante cualquier signo de alarma, los esfuerzos pueden enfocarse en los exámenes específicos que existen en Chile para determinar si la persona tiene coronavirus”, aseguró.

Los síntomas para ambas enfermedades son prácticamente los mismos: fiebre mayor a 38 grados, fatiga muscular y problemas respiratorios que empeoran rápidamente. Ante estas señales es necesario acudir al sistema de salud.

La experta añadió que “Es importante tener muy en cuenta que el coronavirus sí es letal, pero hay muchas más personas que mueren por no vacunarse contra la influenza que es la vacuna que tenemos disponible en este momento y que es gratis para los grupos objetivos”, advirtió.

INFLUENZA

El 16 de marzo el Ministerio de Salud iniciará la campaña de vacunación contra la influenza que este año tendrá algunos cambios. “La diferencia es con respecto a los grupos etarios, se vacunarán todos los niños hasta los 10 años de edad, es decir, hasta quinto básico aproximadamente; también las embarazadas se vacunarán independientemente de las semanas que tengan de gestación. Además, todos las personas mayores de 65 años y los enfermos crónicos serán grupo objetivo y se les solicita que se vacunen lo antes posible para que a fines de abril logren tener la inmunidad necesaria para enfrentar el inverno”, puntualizó la académica de la UCM.

Ante el mito de que la vacuna contra la influenza produce resfrío, la experta enfatizó que “Esta no es una vacuna contra el resfrío, es una vacuna contra la influenza que puede generar algunas síntomas que son esperados, como mucosidad por un par de días, dolor en el brazo o fiebre, pero eso no significa que la persona esté resfriada” y advirtió que “La influenza es una enfermedad grave, molesta, que tiene mucha sintomatología muscular, por lo tanto la persona puede diferenciarla de un resfriado”, aclaró.

Respecto a la protección que ofrece y al mecanismo de acción, Valenzuela afirmó que “La vacuna se pone en el brazo, en el deltoide específicamente pues es de tipo intramuscuar. Tiene cuatro cepas, es tetravalente, y nos va a proteger de la H1N1, H2N3 y contra dos cepas de Influenza B que son las más comunes y las que se repiten todos los años”. La dosis contiene “virus atenuados, que no son virus vivos, sino que se tratan de tal manera que, al administrarlos, nuestro organismo va a reconocerlos y puede generar ciertas reacciones porque los va atacar, por tanto, cuanto estemos en contacto con el verdadero virus, nuestra memoria inmunológica ya va a conocerlo, lo va atacar y eso hace que no nos cause la enfermedad”, detalló.