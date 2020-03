Social 26-03-2020

Experta UCM recomienda no usar mascarillas caseras

Mucho se ha hablado del Covid-19 y las precauciones que se deban tomar, sin embargo, por redes sociales se ha difundido información que solo ha logrado confundir a la población. Una de ellas es sobre el uso de mascarillas, puesto que, ante el alza de precios y la escasez de este producto, ha surgido la opción de fabricarlas en casa, pero ¿tienen el mismo efecto?

Según comentó la académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule sede Curicó, Mariana Herrera, no cumplirían la misma función. “Las mascarillas para uso sanitario tienen materiales y confección particulares que le da un tiempo y modo de uso según las especificaciones de cada fabricante. Las mascarillas planas son desechables y tienen una vida media aproximadamente de 2 horas, si se humedecen, ya no sirven y se deben eliminar. Hacernos mascarillas no es lo mismo porque no tenemos los materiales ni la confección idéntica”, explicó la experta UCM.

FALSA SENSACIÓN DE SEGURIDAD

La académica de la Escuela de Enfermería UCM sede Curicó, comentó que la indicación de uso de mascarillas es para las personas que tienen síntomas respiratorios como tos y fiebre que deban ir a un centro de urgencias, o que ya estén con Covid-19 confirmado en aislamiento en sus casas, así como también para los cuidadores de esas personas. “El otro grupo que debe usar mascarilla es el personal de salud a cargo en los centros asistenciales”, puntualizó.

Las personas pueden taparse la cara al salir de la casa, pero eso no asegura el no contagiarse y, muy por el contrario, puede dar una falsa sensación de seguridad. “Por ejemplo, soy una persona sana y me pongo una mascarilla para andar en micro, pero si en esa micro y usando la mascarilla, tomo las manillas, tomo dinero o monedas y me toco la cara o consumo alimentos sin lavarme las manos o llego a la casa y no me lavo las manos correctamente, la mascarilla no sirvió de nada”, dijo.