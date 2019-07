Política 28-07-2019

Experta urge por mayor flexibilidad en ingreso de venezolanos a Chile

Ciento cuarenta venezolanos llegaron esta semana a Santiago tras recorrer más de dos mil kilómetros en bus. El arribo se produjo luego de que permanecieran varados por varias semanas en la frontera con Perú, debido a que carecían de la visa consular que el Gobierno estableció como requisito de ingreso para los extranjeros.

Para la experta en migraciones y académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, Dra. Daisy Margarit, la situación en la frontera que afecta a los venezolanos no constituye una crisis migratoria para Chile, sino una emergencia humanitaria para los ciudadanos del país sudamericano, donde está amenazada su vida. Por eso, enfatiza en la urgencia de dar respuestas inmediatas y una mayor flexibilidad para que logren acceder al país.

“La crisis humanitaria conlleva a que si no se actúa con ayuda perentoria, la vida de esas personas corre peligro, ya sea por hambruna o acceso a servicios básicos, como el caso de la mujer que tuvo una pérdida de su bebé por no haber recibido atención oportuna en frontera”, afirma la Dra. Margarit en alusión a la situación que afectó a la venezolana el pasado sábado 13 de julio, afuera del consulado chileno en Tacna a la espera de una visa.

El pasado 22 de junio, Chile comenzó a exigir una visa consular a los ciudadanos venezolanos que quisieran ingresar al país en calidad de turistas, requisito similar al que se solicita a los ciudadanos haitianos y que generó una disminución en sus ingresos, según detalló El Mercurio: en 2017, llegaron 113.548 personas, mientras que en 2018 bajó a menos de 40.000. La medida se adoptó justo en una semana donde se incrementó el arribo de venezolanos por el paso Chacalluta, luego de que Perú les exigiera este mismo requisito.