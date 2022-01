Social 14-01-2022

Experta UTalca: Deportistas “de fin de semana” corren mayores riesgos cardiovasculares y del aparato locomotor



• Académica advirtió sobre los peligros de lesiones, fracturas y accidentes vasculares a los que se exponen los denominados "deportistas de domingo".





Lesiones musculares, esguinces, contracturas, fracturas e incluso accidentes cardiovasculares podrían sufrir como resultados indeseados los deportistas “de fin de semana”, es decir, personas sedentarias que, con la llegada de las vacaciones o los días libres, pretenden recuperar en pocas horas el ejercicio que no despliegan normalmente.



Se trata de los “weekend-warriors” (“combatientes de fin de semana”), un concepto inglés que describe a las personas que en uno o dos días tratan de hacer toda la actividad física que no han podido o no han tratado de realizar y que terminan con lesiones o accidentes.



“En general, todos sabemos que Chile tiene altísimas tasas de sedentarismo y de obesidad, lo que nos ha llevado a tener un aumento sostenido de enfermedades y accidentes cardiovasculares, frente a lo cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los expertos recomiendan una dieta saludable, actividad física regular y hacer deporte”, indicó la doctora Jimena Gutiérrez, Coordinadora de Medicina Interna de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca.



De acuerdo a la docente, lo que recomienda la OMS en específico, es un deporte gradual, que sume 150 minutos a la semana, y que se traduzca en 30 minutos diarios de un ejercicio paulatino y que no signifique tener que ir al gimnasio necesariamente, precisó.



Evitar la micro, subir las escaleras, caminar al Metro o al trabajo, sacar a pasear las mascotas o andar en bicicleta son medidas simples y efectivas, ejemplificó la especialista. “Se ha demostrado que el ejercicio brusco e intenso del fin de semana, produce muchas más lesiones que beneficios en las personas no entrenadas, que es la mayoría de los chilenos”, subrayó.



De acuerdo a la académica de la casa de estudios maulina, son comunes las lesiones de tendones, desgarros musculares, fracturas que pueden ser por estrés o caídas, lumbagos e incluso, entre pacientes con patologías de base, un aumento del índice de enfermedades coronarias, cardiovasculares y muerte súbita. “Por lo tanto, el ejercicio exclusivo del fin de semana está totalmente desaconsejado por los expertos", afirmó la doctora Jimena Gutiérrez.



“El mejor consejo no es ir todos los días al gimnasio, porque es impracticable, sino intentar caminar. Aunque en el trabajo cuenten con ascensor, tratar de subir a pie por la escalera. Si viven en provincia, ir caminando al trabajo. Si pueden salir a dar una vuelta al mediodía, vayan. Ir moviéndose de a poco”, aconsejó la académica de la Universidad de Talca.

Si a la actividad física se le suma el cambio de hábitos alimenticios, el resultado final será mucho mejor, comentó la experta. “La mejor dieta es la que se conoce como Mediterránea: harta fibra, poca azúcar, hartas verduras y ensaladas. No más de dos frutas al día, evitar los azúcares refinados y ojalá comer cada cuatro horas”, puntualizó.