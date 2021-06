Social 18-06-2021

Experta UTalca: Las claves de cómo enfrentar las clases online



Contar con un espacio físico dedicado al estudio, tener los materiales ordenados y disponibles y contar con el acompañamiento de adultos son algunas de las estrategias que podrían generar mejores resultados en la educación remota.



Una de las áreas más afectadas por la pandemia ha sido la educación. Las clases online no han tenido los resultados esperados en los escolares, generando preocupación en los padres y docentes.

“No es lo que uno como mamá o papá quisiera, pero no hay que poner tanta presión sobre el estudiante, un estudiante que estaba acostumbrado a ser contenido por un grupo, a ser acompañado por un grupo, y si no al menos emocionado por ese grupo” aseguró la jefa de carrera de Pedagogía en Educación Básica con mención en Inglés de la Universidad de Talca, Marianella Flores.

De acuerdo con la docente, cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, y tarde o temprano logrará adquirir el conocimiento que requiere según su curso. “Hay que tomarlo con calma. Papás y mamás no debemos estresarnos, pero sí acompañarnos, eso es muy importante”, recalcó Flores.

Como una forma de mejorar los resultados desde casa, la académica de la institución maulina hizo una serie de recomendaciones para los padres. “Hay que tomar conciencia de que ese espacio, que ya no es áulico, que es casero, igualmente debe estar acondicionado al menos en un silencio amable para poder compartir ese conocimiento”. Para eso, explicó que es necesario generar un sector donde el estudiante tenga sus materiales ordenados y a mano.

Por otra parte, sostuvo que es necesario generar redes de apoyo entre los apoderados para compartir estrategias exitosas. “Hablen con los profesores, hablen con otros papás para ver como lo hacen ellos. Hay que armar redes. Estamos todos encerrados en casa, pero no estamos solos. Entonces hay que comunicarse y ver que es lo que nos ha resultado”.

La ejercitación también es muy importante a la hora de desarrollar habilidades en los estudiantes. Según la profesora, “hay que practicar a diario. No puedo solo dejar la responsabilidad en estos 20 minutos o 40 minutos de contacto, sobre todo con los más chiquititos, porque es como el hábito”.

Para enfrentar el difícil momento que viven desde sus casas los estudiantes, la jefa de carrera enfatizó que la compañía es fundamental. “El acompañarnos y saber que todos estamos en el mismo proceso, nos aliviana bastante”, concluyó la especialista en educación.