Social 06-09-2020

Experta UTalca llama a mantener precaución ante medidas por las Fiestas Patrias



Directora de Salud Pública, Erika Retamal, calificó de “un poco aventurero fijar la idea de celebrar el Dieciocho”.



Un llamado a mantener las medidas de autocuidado frente la pandemia de COVID-19 y a evitar la movilidad, hizo la directora de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal, luego de conocerse las medidas determinadas por la autoridad sanitaria, que incluyen permisos de reunión de personas, con ocasión de las Fiestas Patrias. La epidemióloga dijo que “mirando las cifras veo que es un poco aventurero fijar esta idea de celebrar el Dieciocho, aunque sean pocas personas”.

La académica de la casa de estudios maulina recordó que aún tenemos una positividad de Coronavirus -a nivel nacional- del orden del 7%. “Es decir, de cien exámenes que hacemos, siete van a salir positivos. Y hay lugares que están sobre el 10%, como Arica y Parinacota, Coquimbo y Magallanes, que siguen sobre el 10% en la positividad de los exámenes. Entonces no se entiende mucho esto de soltar la mano y otorgar estos permisos”, enfatizó la experta.

Agregó que hay que ser muy cauto ante la posibilidad de un ascenso en los indicadores, como el porcentaje de positividad, el R efectivo y la tasa de incidencia. “Creo que en estos momentos todos querríamos los indicadores de Aysén y Los Ríos, que están con una positividad en los exámenes bajísimos. Entonces, claramente deberíamos hacer una diferenciación y además tratar de evitar esta movilidad, que se supone que ha existido siempre. Culturalmente nos movemos para Fiestas Patrias, entonces hay que tratar de frenar esta movilidad. Con este permiso especial la gente se va a sentir motivada a moverse aún más”, dijo.

Erika Retamal sostuvo que debemos tener responsabilidad individual. Añadió que las conductas en salud vienen también enmarcadas en lo que culturalmente hacemos y en diversos determinantes, aparte del mensaje de la autoridad sanitaria. “Si vemos un mensaje errático de la autoridad sanitaria, la población también tendrá un comportamiento que se dejará llevar por esta celebración de Fiestas Patrias. También hay que insistir en la responsabilidad individual, aunque nos den permiso, quedémonos en casa. Hay un cansancio generalizado, pero el virus sigue circulando”, agregó.

“Tenemos que considerar que hay estrategias que todavía no están funcionando en el país, como la de testeo, trazabilidad y aislamiento. Si bien es cierto, estamos haciendo gran cantidad de exámenes, por sobre lo recomendable, seguimos con la demora en la entrega de los resultados. Debería ser dentro de las 24 horas y en muchas partes es sobre ese tiempo. Si hay estrategias e intervenciones desde el Estado que no están funcionando, entonces no podemos delegar en las personas esa responsabilidad, porque todavía se está al debe en las estrategias ”, recalcó.