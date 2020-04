Crónica 18-04-2020

Expertas de UTALCA plantean que no hay evidencia científica que respalde efectividad de túneles sanitarios



Académicas reiteraron que las únicas formas validadas para evitar el contagio son el distanciamiento social, el lavado de manos, evitar tocarse el rostro y el uso de mascarillas, como medida secundaria.



La inexistencia de una evidencia científica concreta, en torno a la efectividad de los denominados túneles sanitarios en el combate del contagio del Coronavirus plantearon las expertas de la Universidad de Talca, Erika Retamal, directora del Departamento de Salud Pública de la institución, y Carla Toro, académica del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la misma casa de estudios. En este contexto llamaron a seguir respetando el distanciamiento social y el lavado de manos, medidas efectivas para evitar la expansión de la enfermedad.

Cabe destacar que varios municipios del país han instalado estas estructuras, por las que transitan personas, quienes son rociados con líquidos sanitizadores, buscando así, reducir los riesgos de contagio del Covid-19.

A juicio de Retamal, no existe evidencia que respalde un 100% de efectividad de estos dispositivos de paso. “Por tanto, es discutible su uso. La mayoría utiliza hipoclorito, es decir agua clorada que elimina el virus, principalmente, de la ropa, pero no existe un estudio serio respecto de que realmente prevenga la infección”, dijo.

La salubrista agregó que “en el caso de una persona con sintomatología que pasa por uno de estos túneles, sigue siendo contagiante para otros. Es importante recalcar que esto no reemplaza el distanciamiento social y el lavado de manos y en forma secundaria, el uso de mascarillas”, agregó.

Una opinión similar tiene la académica Carla Toro, quien sostuvo que se debe considerar el fin con el que se ha dispuesto el túnel sanitario en un lugar determinado: “Si está emplazado en una zona pública de tránsito frecuente, el líquido eliminará el virus de las superficies de la ropa, pero las personas continuarán su trayectoria, exponiéndose nuevamente al contacto con el virus. En cambio, si el objetivo de este túnel es contener el virus o cualquier microorganismo dentro de un edificio o institución, pudiese lograr cierto grado de efectividad”.

Toro explicó que en general los desinfectantes a base de químicos son indicados para realizar desinfección de superficies inertes y no vivas, como lo son la piel y las mucosas. “Es decir que existe la posibilidad de que a una persona, al pasar por este dispositivo, le cause irritación en la piel si es que el químico le cae directamente; o le cause irritación de los ojos si estos no son protegidos adecuadamente”, dijo.

“Las únicas medidas que, hasta ahora, sí están validadas por las autoridades internacionales (OMS) y nacionales (MINSAL) son el distanciamiento social, el lavado de frecuente de manos, evitar tocarse con las manos las mucosas del rostro (boca, nariz y ojos) y el uso de mascarilla, cuando se asiste a un lugar con más personas”, añadió la académica.