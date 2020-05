Social 20-05-2020

Expertas UTalca entregan recomendaciones para prevenir accidentes de niños en el hogar



Evitar el ingreso de menores a la cocina, no dejar al alcance productos tóxicos como el cloro, mantener los mangos de ollas y sartenes hacia adentro y usar los quemadores traseros son algunas de las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes en casa.



La actual crisis sanitaria ha obligado a las familias a permanecer confinadas dentro del hogar, lo que ha incrementado los riesgos de accidentes sobre todo en los niños más pequeños. Por ello, académicas de la Universidad de Talca entregan consejos para evitar problemas e implementar medidas.

La directora de la Escuela de Enfermería de la casa de estudios maulina, Adriana Vásquez, señala que “los principales accidentes en menores son causados por líquidos y objetos calientes, por la electricidad y producto del fuego”.

Vásquez enfatiza que hoy se están utilizando muchos productos desinfectantes, por lo que comenta que “con respecto al cloro es importante que se guarde en un lugar seguro, fuera del alcance del menor y ser cautelosos con las dosis a utilizar. Respecto al alcohol gel, es algo que niños y adultos lo emplean cotidianamente. Una vez que se echa alcohol gel en las manos, no hay que acercarlas al fuego, sino se ha secado por completo, porque el alcohol va a encender”.

Claudia Zenteno, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTalca y especialista en el área de emergencias pediátricas, indica que las intoxicaciones son parte importante de los accidentes domésticos en niños, por lo que recomienda “mantener alejado de los menores todo producto potencialmente tóxico, ya que los niños son curiosos y trepadores”. En esta clasificación caen todos los medicamentos, productos de limpieza, cosméticos y perfumes.

Asimismo, la especialista aconseja “no dejar fósforos y encendedores al alcance de los niños y mantener la llave de paso cerrada cuando no se utilicen artefactos a gas. Además, impedir que los niños tengan contacto con los enchufes, los cuales junto con cables y artefactos eléctricos deben estar en buen estado. Es importante no usar electrodomésticos en el baño”, recomienda.

Las caídas en los menores son muy frecuentes, así como los golpes en niños que recién empiezan a caminar y también en el proceso de sociabilización interactúan con juegos bruscos, por esto ambas expertas recomiendan mantener una observación constante de los menores.