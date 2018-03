Crónica 25-03-2018

Experto chileno advierte sobre los riesgos que enfrenta la biodiversidad en el territorio nacional

Desde la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de 2005 que no seredactaba un texto tan completo como el presentado por el IPBES hoy en Colombia. El escrito aborda contenidos como los efectos del cambio climático y las grandes amenazas que enfrenta actualmente la biodiversidad y ecosistemas en el mundo, y que involucra a Sudamérica como una de las zonas afectadas.

En el informe desarrollado por la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) trabajaron 550 expertos mundiales, dentro de ellos tres chilenos: Mary Kalin, Olga Barbosa y Aníbal Pauchard, que trabajaron en distintas áreas del informe global. Anibal Pauchard, académico de la Universidad de Concepción e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) de la Universidad de Chile, conversó con Emol respecto al informe y manifestó que “en particular en nuestro país hay algunas cosas que se levantan sobre situaciones como cambio de uso de suelo y pérdida de bosques”. Pese a que el informe no detalla la situación actual por país, Pauchard, resaltó el estudio realizado sobre especies invasoras dentro del territorio nacional, área donde es especialista y trabajó para el IPBES.

“Hay especies de moluscos que afectan las aguas dulces, que son altamente invasores. Me refiero a caracoles y bivalvos, que están produciendo mucho daño” explicó. Además, el profesional añadió que “en el informe destacamos el caso del castor en la zona sur y también el caso de los pinos invasores en algunas zonas más frías de Chile”. Estas especies invasoras dañan los ecosistemas generan graves efectos en el territorio. Es por eso que Pauchard sostuvo que los indicadores presentados a nivel sudamericanos “son complejos” y por lo mismo el experto indicó que “tenemos que hacer informes de este tipo a nivel nacional y ahí vamos poder ir al detalle de qué especies en particular están en peligro”.