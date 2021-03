Social 25-03-2021

Experto en tecnología logística: “Se vienen cinco años de crecimiento duro del comercio electrónico”



Nicolás Kunstmann, co-founder de Drivin, destacó el rol que jugó la estrategia en términos de transporte y distribución en el boom del e-commerce a raíz de la crisis sanitaria y su positivo panorama en el futuro.



Miles de chilenos entraron al mundo virtual del retail producto de la pandemia a raíz de las limitaciones de movilidad con cuarentenas y distanciamiento social. Muchas personas por primera vez realizaron una compra a través de estos canales en línea y otras aumentaron sus habituales compras vía Internet, utilizando estas plataformas para adquirir comestibles, medicamentos, ropa o incluso regalos.



Esto se ve ratificado por algunas cifras como el alza del 39% en comercio electrónico, según el Tracker Semiannual de Software 2020H1, entregado por la reconocida consultora internacional IDC. Sobre las proyecciones del e-commerce y los desafíos de la industria nacional se refirió Nicolás Kunstmann, co- founder de Drivin (empresa de logística).



“Sin duda, una de las cosas que nos va a dejar el año 2020 es el incremento sustancial del comercio digital. Como consumidores de un día a otro nos encerramos y confinamos por las medidas sanitarias y tuvimos que empezar a comprar todo vía electrónica, mientras que las empresas no pudieron ni tuvieron tiempo de adaptar sus capacidades y estructuras exponencialmente frente al aumento de los pedidos. Todas las empresas en general tienen que digitalizarse, ya que si no lo hacen no van a poder sobrevivir en el actual escenario y lamentablemente desaparecerán”, enfatizó Kunstmann.



Según el especialista, la pandemia ocasionó modificaciones que llegaron para quedarse a nivel laboral y en el retail. “La forma de hacer comercio y trabajar cambió rotundamente. El negocio físico y la oficina física van a empezar a disminuir, ya que es muy cómodo, sobre todo, si compras desde tu casa y si los proveedores comienzan a reforzar la promesa de entrega junto con la mejora en la calidad del servicio. En este contexto, sólo vamos a salir cuando sea necesariamente importante y muchas tareas de las que realizamos hoy las vamos a hacer online. A raíz de estos factores, estimo que se vienen cinco años de crecimiento duro del comercio electrónico”, proyectó el ejecutivo de Drivin.



En esa misma línea, el experto abordó la importancia de la entrega a tiempo de los repartos y hacer monitoreo del producto en el mismo día, desde que sale de la fábrica (en Chile o el extranjero) hasta que llega al domicilio del cliente.



“La trazabilidad de los productos cada vez cobra mayor relevancia porque te entrega mucha tranquilidad, sobre todo, cuando se compra en otro país y ese despacho se va a demorar 25 días. El hecho de hacer el seguimiento te tiene más tranquilo y se celebra cuando el paquete llega a destino. Uno de esta forma se da cuenta que el negocio no es una estafa y que se puede confiar en estos proveedores a futuro”, apuntó.

Desafíos

Robotizar y automatizar los sistemas de logística en los centros de almacenamientos se presentan como uno de los retos del sector en mediano plazo. “En nuestro país nos encontramos lamentablemente muy al debe en la automatización de bodegas, ya que los sistemas de picking siguen siendo muy manuales. Esta tecnología por el momento es bastante costosa, pero tenemos que ir avanzando hacia este camino y la planificación juega un rol clave para conseguirlo”, concluyó el representante de Drivin.