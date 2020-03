Social 22-03-2020

Experto entrega consejos para afrontar la crisis desde el punto de vista de la salud mental

El psicólogo Isaías Sharon da a conocer una serie de medidas que pueden ayudar a las familias en el contexto mental a afrontar la crisis del coronavirus.



Hoy con el coronavirus dando vuelta, muchos chilenos están pensando en resguardarse con alimentos, víveres y otra serie de elementos de necesidad básica para no pasar zozobras ante una posible cuarentena.



Sin embargo, un tema al que aún no se le toma realmente el peso y la relevancia es al de la salud mental. Y es que, en estos días de incertidumbre, miedo a la enfermedad es posible que el estrés se haga presente, por lo que es necesario poner atención al tema.



“Es fundamental que cuidemos no solo nuestra higiene personal y evitar el contacto con otras personas, sino también cuidar nuestra salud mental en un contexto de crisis como el que vivimos actualmente con el coronavirus”, expresó Isaías Sharon, psicólogo y director Ejecutivo de Smart Coach.



Evitar sobreexponerse a la información, paras así dejar de lado la ansiedad por el tema; resguardar el adecuado sueño; comer algunas golosinas ayudará también a quitar la ansiedad y conversar el tema en familia son algunas de las medidas que se pueden adoptar para una mejor salud mental en estos días complejos.



Conoce los cinco consejos y medidas para afrontar la crisis.



1. Evitar sobreexponerse a información que nos altere o genere mayores niveles de ansiedad y angustia, como pueden ser los noticieros o contenido en Internet.



2. Implementar una rutina con actividades variadas dentro del día, que nos permita poner la mente en cosas diferentes. Tiempo para estar con la familia en casa, ver una película, hacer juegos familiares, tener un tiempo para leer o escribir, hacer deporte, son algunas actividades que nos ayudarán a no estar todo el tiempo pensando en una sola cosa y amentando nuestro nivel de estrés.



3. Cuidar el sueño, también cumple un rol importante en la salud mental. Por ello, dormir a una hora prudente y comenzar el día temprano por la mañana, cuidando de tener entre siete y ocho horas de sueño, nos ayudará.



4. Estar más tiempo en casa en este contexto, aumenta la ansiedad, por lo solemos comer más y cosas ricas en azúcares, esto no solo tendrá un efecto en aumentar nuestro peso corporal, sino que también no permite que el organismo funcione mejor, aumentando la probabilidad de estar más irascibles y generar situaciones de tensión con otras personas.



5. Tener una instancia en que podamos conversar de forma respetuosa y acogiendo lo que siente cada una de las personas de la familia. Conversar en un espacio acogedor sin sentirnos juzgarnos nos ayuda a aliviar nuestras sensaciones y cuida nuestra mente en este contexto.