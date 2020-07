Social 25-07-2020

Experto entrega consejos para superar el “síndrome de la cabaña” o miedo a salir de casa



El fin de la cuarentena traerá consigo algunos trastornos porque las personas acostumbradas por tantos meses a estar confinadas justamente para protegerse del coronavirus, no querrán volver a su anterior vida ante el miedo a contagiarse o sufrir otras externalidades negativas.



En algunos sectores las personas llevan más de cuatro meses viviendo el confinamiento físico en sus hogares desde que se instauraron las cuarentenas por el Covid-19 en marzo. Actualmente, de acuerdo a lo que ha declarado el Ministerio de Salud, se empiezan a ver mejores cifras con respecto a los contagiados, fallecidos y otras variables y, además, se han dado a conocer los preparativos para el desconfinamiento de las comunas y ciudades, en el contexto del plan “Paso a paso”.



Pese a que no hay fechas por el momento, las personas ya están empezando a imaginar y planificar cómo será su vida después del desconfinamiento. Algunas de ellas están muy alegres y esperanzadas, mientras que otras se encuentran con miedo a salir de sus hogares ya que han encontrado en sus casas el mejor refugio para pasar la cuarentena. En este contexto, habrá personas que en vez de disfrutar el retorno a la calle, los lugares públicos, las plazas y los paseos, sentirán gran temor o rechazo a la idea de salir al exterior. A este fenómeno se le conoce en la psicología como el “síndrome de la cabaña”.



De acuerdo a los expertos, estas manifestaciones que son similares a las crisis de pánico son habituales en personas que han pasado mucho tiempo en situaciones de aislamiento. Para conocer más del tema le preguntamos al especialista Horacio Llovet, socio fundador de Nawaiam, empresa especializada en gamificación e inteligencia artificial para recursos humanos, para que nos explique los detalles de esta patología que se puede generar por el confinamiento al que se ha estado expuesto por la pandemia.



En el síndrome de la cabaña las personas experimentan el miedo de volver al entorno exterior, aquél en el que antes las personas realizaban actividades diarias y cotidianas (salir a la calle, relacionarse con diferentes personas conocidas o desconocidas, hacer trámites, entre otros). “Esto no se presenta como una enfermedad o trastorno psicológico, sino como síntomas referidos al espectro ansioso de las personas. Este síndrome puede presentarse generalmente en personas que se aíslan por largos períodos de tiempo, que se encuentran solos/as y que tienen una tendencia hacia la ansiedad”, explicó el ejecutivo de Nawaiam.



El experto añadió que las personas ante situaciones desconocidas suelen armar rutinas para poder enfrentarlas. Las prácticas de aislamiento excesivo ante el coronavirus sostenidas en el tiempo permiten sentir un mayor control que podría ser percibido como natural y traer efectos adversos, por ejemplo, el miedo a salir a las calles.



Algunos de los consejos que entregó Llovet apuntan a evitar la sobreexposición a información, debido a que puede contribuir a alimentar el pensamiento negativo y generar mayor ansiedad. No perder el contacto social y volver de forma paulatina a reencontrarnos con personas conocidas son parte también de las recomendaciones.



De igual forma, el licenciado en RRHH sugirió salir, pero sin forzarse, es decir, hacerlo de manera gradual para ir acostumbrando nuevamente al cerebro a sentir seguridad y rechazar el temor. Según el experto, realizar actividades que nos gratifiquen es una buena acción ya que esto genera mayor motivación.



Por último, el especialista recomendó reconocer el miedo y asumir que el riesgo existe. Tener conciencia de ello es importante para no llegar a la ansiedad o temor extremo. De todas maneras, para Llovet es recomendable solicitar ayuda y orientación de un profesional de la psicología en caso de no poder afrontar la situación actual.