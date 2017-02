Crónica 08-02-2017

Experto estadounidense en mejoramiento genético de vides visita INIA La Platina

El profesor de la Universidad de Cornell, Bruce Reisch, fue invitado por el Programa de Mejoramiento Genético de uva de mesa de INIA La Platina, para presentar los avances del proyecto que encabeza en Estados Unidos. Se trata de VitisGen, un revolucionario programa de mejoramiento de la vid, centrado en uva de mesa y vinícola, que ha obtenido resultados sorprendentes en los últimos años para la industria de ese país. El experto expuso cerca de una hora ante 80 personas en el auditorio del Centro Regional de La Platina, y al finalizar la charla contestó preguntas y compartió con los asistentes.



A la charla asistió el Subdirector de Investigación y Desarrollo de INIA La Platina, Patricio Hinrichsen; Rodrigo Cruzat, Gerente de Consorcio Biofrutales; y la Directora del programa de mejoramiento genético de uva de mesa de INIA, Paola Barba, quien trabajó junto a Reisch en Estados Unidos, obteniendo precisamente su maestría y doctorado bajo su tutela.



El proyecto VitisGen (www.vitisgen.org) unió los programas públicos de mejoramiento de vid en Estados Unidos con el propósito de acelerar el desarrollo del cultivo de la vid mediante la tecnología de secuenciación de nueva generación, evaluando rasgos locales y centralizados. El estudio que logró reunir 20 centros de genética y programas de mejoramiento de la vid en EE.UU, abordando aspectos de genómica, biología computacional, economía y extensión en vides. Dentro de los principales logros alcanzados destaca la identificación de regiones del genoma de la vid asociados a resistencia a enfermedades (hongos, pudrición negra y phomopsis) y de alta calidad comercial. Durante el curso del proyecto han genotipado alrededor de 28.000 individuos y recolectado más de un millón de datos fenotípicos. Esta información ha sido usada en los programas de mejoramiento genético de Estados Unidos para el mapeo genético, la selección de plántulas asistida por marcadores ligados a los rasgos descritos, y selección de germoplasma parental.



Respecto a su visita a nuestro país, Bruce Reisch, se mostró agradecido por la invitación y valora lo realizado por el programa de mejoramiento genética de INIA. “Estoy muy feliz por estar aquí. He tenido la oportunidad de conversar con un par de investigadores y estoy impresionado por los avances que han obtenido en el tema de poscosecha de la vid para mantener la fruta fresca y en buenas condiciones por tanto tiempo. En un viaje anterior pude ver una de las variedades que desarrollaron como es la ‘Iniagrape-one’, la cual fue muy bien recibida en una conferencia internacional por diferentes expertos. En esa ocasión, pudimos ver selecciones de esa variedad y de otras que está trabajando INIA y la calidad en general es excelente, con sabor muy agradable y texturas casi perfectas”, puntualizó Bruce Reisch.



Para Reisch, los avances en el mejoramiento genético de la vid parecen no tener fin. Respecto al proyecto VitisGen, el investigador apunta lo siguiente: “Es importante el incorporar nuevas tecnologías para mapear los cromosomas de las uvas, pero es más importante aún la implementación de eso para encontrar locaciones en el genoma donde están alojadas las características que queremos obtener en nuestras variedades, y utilizar ese conocimiento en los programas de cruzamientos. Esa sería una tremenda ventaja en la selección temprana de plantas. Si pudiéramos extraer la información de ADN con tecnología de huellas digitales podría decirnos antes que las plantas produzcan frutas qué tipo de uvas serán y cuánto tiempo de poscosecha podrían soportar. Eso sin duda haría mucho más preciso y eficiente nuestro trabajo y a esa dirección estamos apuntando”, indica el experto norteamericano.



Patricio Hinrichsen, Subdirector de Investigación y Desarrollo de INIA La Platina, tuvo palabras de elogio para Bruce Reisch y agradeció su visita. “La presencia de Bruce Reisch en nuestro centro regional es muy importante. Bruce es reconocido en su área a nivel mundial y ha coordinado iniciativas internacionales en las cuales nosotros como INIA también hemos participado. Sin embargo, no sólo es reconocido desde el punto de vista científico, sino que además en la parte práctica y aplicada. Bruce es el creador de una serie de variedades y tecnologías, principalmente en lo referente a resistencia a enfermedades, ese es su fuerte, y sus resultados han sido sencillamente notables”, afirmó Hinrichsen.



Bruce Reisch estará una semana en nuestro país y dentro de su itinerario está contemplada la visita al Centro Experimental INIA en Vicuña, región de Coquimbo, para evaluar las nuevas variedades en campo y reunirse con el investigador de INIA Antonio Ibacache