Social 25-09-2021

Experto explica a qué se debe la aparición repentina y masiva de moscas

Cada cierto tiempo se registran reclamos por parte de la ciudadanía en relación a la aparición de estos insectos, los que a juicio del Dr. Hugo Benítez, investigador del Centro de Investigación en Estudios Avanzados del Maule de la UCM, con toda seguridad son gatillados artificialmente por actuar del hombre.

A mediados de la presente semana parte de la comunidad del sector de Porvenir en la región del Maule se manifestaron pidiendo una solución a la repentina aparición masiva de moscas, tema sobre el cual se refiere el Dr. Hugo Benítez, investigador del Centro de Investigación en Estudios Avanzados del Maule (CIEAM) de la Universidad Católica del Maule, quien desde su posición de experto afirma que sin duda es un hecho producto de una acción artificial del hombre que una vez más altera el equilibrio del ecosistema.

“Sin duda es artificial, cualquier aparición masiva de moscas en una zona particular es causa efecto, una población estable o natural de insectos siempre va tender a la estabilidad, esto significa que el boom de poblaciones de moscas son respuesta a un proceso que ocurre en la actualidad y que no ha sido tratado o analizado por los medios correspondientes”, explicó el doctor Benítez.

La aparición repentina de moscas, continuó el investigador de la UCM, puede tener diferentes causales, las que pudieron verse favorecidas al ocurrir simultáneamente, como lo es la acumulación de desechos, las recientes lluvias y ahora el aumento de las temperaturas. “La primera causal es el aumento de las temperaturas que produce un aceleramiento en los ciclos de vida de estos organismos, mezclado con la abundancia desconsiderada y poco tratada de los desechos orgánicos. Sin duda mucho desecho en poco tiempo con el aumento de las temperaturas y últimos eventos de lluvias provocaron una lamentable alza de moscas”, sostuvo.

En relación a cómo la comunidad puede resguardarse de la aparición masiva de estos insectos, el experto indica que las medidas básicas de aseo son las principales. “Mantener sus desechos en contenedores cerrados, lavar los pisos, mantener los alimentos a resguardo de las moscas, y si es zona apícola hacerse cargo de la limpieza de los gallineros sobre todo de las fecas y de manera constante”, expuso.

Un punto importante es que una plaga de moscas puede representar un serio foco de enfermedades que amenazan la salud de las personas, advirtió el experto del CIEAM. “Las moscas pueden generar muchas enfermedades, sin duda es importante buscar soluciones a estos booms. Las moscas contienen un cargamento de bacterias que transmiten diferentes grados de enfermedades, desde el colera, salmonella entre otras”, dijo.

En ese sentido, el doctor Benítez, recomendó siempre “que estos casos sean analizados y denunciados a la Seremi de Salud de la zona o algún otro medio y tomar medidas serias en el asunto”, afirmó.

Aporte de las moscas y plaguicidas

En la entrevista el doctor Benítez se refirió principalmente a la mosca común -la negra grande- no obstante, aclaró el experto, “Las moscas son un grupo de insectos muy amplio y variado y sin duda son los más importantes polinizadores en el ecosistema, incluso más que las abejas, la variedad de especies de moscas florícolas benéficas para nuestro ambiente es alta y elementos muy importantes de nuestro ecosistema. Por supuesto no todas las moscas son florícolas y algunas son claramente no benéficas en abundancia”.

Es por esto que las recomendaciones que entrega al experto UCM a la comunidad para este caso es evitar el uso de insecticidas, químicos que por definición son venenosos y al ser aplicados no solo finiquitan a las moscas, sino que a muchos otros insectos que cumplen un rol fundamental en la naturaleza. Además, el mal uso de plaguicidas puede traer graves consecuencias, como lo han evidenciado otras investigaciones de científicos del plantel.

“La recomendación primaria es evitar el uso de insecticidas y de fumigación, esas prácticas lamentablemente son estacionales y los insectos vuelven, pero los químicos se quedan, deben recordar que un insecticida es un veneno. Tratar lo más posible de mantener sus ambientes lo más limpios posibles las moscas van a buscar materia orgánica para poder deambular la abundancia será más alta si los cuidados internos son descuidados, y será menor si no les permiten a las moscas tener esa opción. Si los casos son externos a los pobladores lo más importante es identificar la raíz del problema (empresa, apícola, chachera) y generar las denuncias respectivas y solicitar la fiscalización de las medidas de sanitarias correspondientes”, puntualizó el doctor Benítez.