Crónica 28-01-2020

Experto explica por qué dejar el alcohol es el primer paso para disminuir la grasa corporal



Se estima que una persona puede subir entre uno y tres kilos durante Navidad y Año Nuevo. Considerando que en Chile el 74% de la población adulta sufre sobrepeso u obesidad, muchos buscan estrategias para mantener la grasa corporal bajo control y que ese aumento de peso no los acompañe el resto del año. Este fue el tema que abordó el nutricionista deportivo de Alemana Sport, Felipe Muñoz, en la charla “Nutrición para la pérdida de grasa”, organizada por Clínica Alemana. La primera recomendación que entregó el experto para bajar el porcentaje de grasa corporal es eliminar o disminuir el consumo de alcohol. La razón no son solo sus abundantes calorías, sino la forma en que el alcohol se metaboliza.

El especialista explicó que si en un asado, por ejemplo, consumimos, un choripán, carne, ensalada, cerveza y vino, el cuerpo usará de manera prioritaria la energía que aporta el alcohol y todo lo demás se irá al almacenaje, es decir, las calorías aportada por los alimentos se convertirán principalmente en grasa. “El organismo prioriza el alcohol como fuente energética, todo el resto de las calorías consumidas en ese asado, que fácilmente pueden haber sido dos mil o incluso tres mil, tienen que ser almacenadas en forma de grasa”, dijo Muñoz y explicó que un kilo de grasa corresponde aproximadamente a siete mil calorías. Otro punto clave es no iniciar una dietas con una ingesta de calorías muy baja, ya que el cuerpo consumirá en mayor medida la masa muscular y no necesariamente la grasa corporal. Esto no solo puede ser poco saludable, sino también contraproducente: al ser los músculos los que consumen las calorías, al perder masa muscular disminuye también el gasto calórico de las personas al realizar cualquier tipo de actividad física o ejercicio. Sin embargo, añadió el especialista, no hay que confundirse: es imposible bajar de peso sin consumir menos de lo que gastamos, es decir, la clave está en generar un déficit calórico, pero sin exagerar.

En ese sentido, las dietas que han estado de moda en el último tiempo como la cetogénica, paleo o con pocos carbohidratos no son mágicas, sino que funcionan precisamente porque tienden a bajar las calorías ingeridas. Otra de las recomendaciones del nutricionista para quienes intentan disminuir la grasa corporal es aumentar el consumo de proteínas, incorporándolas idealmente en todas las comidas. Esto, por su baja capacidad de generar tejido adiposo, o grasa, pero además, porque ayudan a sentir mayor saciedad, lo que contribuye al menor consumo de calorías. “Hay que pensar que los gastos calóricos de la mayoría de la población no son altos, entonces no ameritan consumir una gran cantidad de hidratos de carbono”, señaló Muñoz y añadió que en promedio las personas tienen requerimientos de 300 gramos de hidratos de carbono en el día. ¿Cómo medir cuánta grasa tiene el cuerpo? Para llevar un registro del progreso de los planes de dieta y entrenamiento, así como calcular el gasto calórico diario, es clave saber cuántos kilos de grasa tiene cada persona. Los resultados pueden ser impactantes y el examen para medirlo muy incómodo, ya que implica comprimir con un instrumento similar a unas pinzas distintas zonas del cuerpo, particularmente las más problemáticas. Para evitar ese proceso hoy en día existen el bioimpedanciómetro. Una máquina que, en 30 segundos y sin desvestirse, informa el porcentaje de grasa de cada persona. Para saber más sobre este instrumento y aprender estrategias para disminuir los niveles de grasa revisa la charla completa.



Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2020/01/10/973075/Dejar-el-alcohol-perder-grasa.html