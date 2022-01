Social 18-01-2022

Experto lamenta retroceso en prevención de accidentes y advierte que cada ciudad tiene una singularidad que atender



El investigador en seguridad de tránsito de Ingeniería de la Universidad Católica (UC), Francisco Frésard, alertó un retroceso de 14 años en accidentes viales, tras las cifras de fallecidos dadas a conocer por Carabineros en su último balance de 2021. Según el especialista UC, el año pasado alcanzó un total de fallecidos de hace más de una década en accidentes de tránsito. También se observó un preocupante aumento de personas gravemente heridas.

"Veníamos mejorando las tasas de accidentes, pero desde 2016 se observa un deterioro, un retroceso. Lamentablemente tenemos similar cantidad de personas fallecidas desde hace más de treinta años. Esta situación hace muy difícil cumplir la meta del plan nacional, menos el comprometido ante Naciones Unidas", destacó Francisco Frésard. En este sentido, el investigador efectuó un llamado al Congreso a definir estrategias de corto plazo, acorde a la realidad de nuestra accidentabilidad. Además, sugirió no insistir en el proyecto de ley “CATI”, que establece un Centro Automatizado para el Tratamiento de Infracciones. "Nuestro país necesita empezar a salvar vidas ahora y no idealizar buenos proyectos de países desarrollados. Las realidades son muy diferentes y el CATI es no entender lo que ocurre en Chile en materia de accidentes viales", agregó. A pesar de que la velocidad es el principal factor en la ocurrencia de accidentes viales, Francisco Frésard señaló que existen otros factores relevantes como el uso del teléfono en conductores y peatones, el tratamiento de la zona lateral de las vías, así como el consumo de alcohol y drogas al conducir. "Cada pueblo, ciudad o región de nuestro país tiene una accidentalidad singular. Por eso debemos trabajar en consecuencia y no con medidas estratégicas centralizadas que no han tenido efectos, como las leyes de alcohol o convivencia vial", indicó el investigador. Según el balance de Carabineros, en 2021 se registraron un total de 79.520 accidentes viales en nuestro país, que dejaron 1.687 personas fallecidas, además de 51.191 lesionados, de los que 7.969 sufrieron heridas de carácter grave. Esto significa nueve accidentes viales por cada hora y 218 por día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado los accidentes de tránsito como una pandemia, ya que todos los años fallecen 1,2 millones de personas a causa de ellos, los que en su mayoría se deben a "irresponsabilidad humana".