Experto sostiene que Chadwick no es el ministro idóneo para solucionar la crisis de Carabineros

Pese a que no renunció voluntariamente, el general director de Carabineros, Hermes Soto, fue removido de la institución por decreto, documento dictado por el Presidente Sebastián Piñera. La decisión se produce luego de que se dieran a conocer videos donde efectivos policiales registran el operativo que terminó con la muerte de Camilo Catrillanca.

Pese a la resolución del Mandatario, el ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, considera que el cambio no resuelve la crisis que afecta a la institución policial.

“El hecho de cambiar al general director de Carabineros puede ocultar la necesidad de tomar medidas más de fondo”, sostiene. “Es una manera de tranquilizar todo: como Gobierno se da vuelta la página y la preocupación termina pasando por hacer cambios menores. Lo que la institucionalidad exige son cambios mayores, una reforma policial que intervenga a fondo la institución y modernice todos los sistemas de control, normativos, de fiscalización y de monitoreo del personal”, afirma.

En ese sentido, considera que el ministro del interior, Andrés Chadwick, no genera los consensos necesarios ni a nivel político ni a nivel social para impulsar esta reforma, por su posición a un extremo del arco político (la UDI) y por su pasado durante la dictadura.

Finalmente, el especialista recalca la necesidad de que la persona que lidere el proceso tenga un alto nivel de aceptación en los distintos sectores de la sociedad chilena.